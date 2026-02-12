Жестокую стрельбу в канадской школе устроил нестабильный подросток-трансгендер*

12 февраля 2026, 02:51

Фото: iStock/ipopba

Стрельбу в канадской школе, где погибли несколько человек, устроил 18-летний трансгендер*. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление командующего Королевской канадской конной полицией в Британской Колумбии Дуэйна Макдональда.





Трагический инцидент произошел 10 февраля. Нападавший застрелил педагога и пятерых школьников 13–17 лет, ранил десятки людей. Перед атакой на учебное заведение подросток расправился с родной матерью и сводным братом.



