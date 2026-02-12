Жестокую стрельбу в канадской школе устроил нестабильный подросток-трансгендер*
Стрельбу в канадской школе, где погибли несколько человек, устроил 18-летний трансгендер*. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление командующего Королевской канадской конной полицией в Британской Колумбии Дуэйна Макдональда.
Трагический инцидент произошел 10 февраля. Нападавший застрелил педагога и пятерых школьников 13–17 лет, ранил десятки людей. Перед атакой на учебное заведение подросток расправился с родной матерью и сводным братом.
Преступник погиб до того, как его успели арестовать. Мотивы его действий пока остаются неизвестными. Для Канады подобные инциденты — большая редкость. Это ЧП может побить печальный «рекорд», установленный в 1989 году в Монреале, когда погибли 14 женщин.
По последней информации, стрелка опознали как «девушку* по имени Джесси». Макдональд уточнил, что молодой убийца родился биологическим мужчиной. У нападавшего были проблемы с психическим здоровьем, полиция не раз выезжала по адресу проживания его семьи.