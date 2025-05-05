В Москве загорелся ресторан «Экспедиция»

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В Москве в Таганском районе загорелся ресторан «Экспедиция», сообщил Телеграм-канал SHOT.
Отмечалось, что с крыши ресторана валил густой черный дым. Возгорание произошло в вентиляционном коробе, а потом пламя перешло на летнюю веранду на втором этаже здания.
Посетителей экстренно эвакуировали, а 30 человек покинули горящее здание самостоятельно. Согласно предварительной информации, пострадавших нет.
На место происшествия оперативно приехала пожарная служба, они локализовали огонь, а затем полностью его ликвидировали.
Ранее сообщалось, что прохожий вытащил мальчика из горящей квартиры в московской многоэтажке на улице Генерала Тюленева. Как оказалось, очевидец услышал взрыв в момент, когда проходил мимо 12-го подъезда. Из-за хлопка были выбиты окна на девятом этаже. Осколки стекла разбросаны на улице.
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Посетителей экстренно эвакуировали, а 30 человек покинули горящее здание самостоятельно. Согласно предварительной информации, пострадавших нет.
На место происшествия оперативно приехала пожарная служба, они локализовали огонь, а затем полностью его ликвидировали.
Ранее сообщалось, что прохожий вытащил мальчика из горящей квартиры в московской многоэтажке на улице Генерала Тюленева. Как оказалось, очевидец услышал взрыв в момент, когда проходил мимо 12-го подъезда. Из-за хлопка были выбиты окна на девятом этаже. Осколки стекла разбросаны на улице.
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Ольга Енгалычева