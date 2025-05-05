В Москве загорелся ресторан «Экспедиция»

В минувшую субботу 56-летняя уборщица по имени Маргарита пришла в храм Христа Спасителя в Москве и при этом вела себя подозрительно. Охрана остановила женщину: оказалось, что с собой у неё было полукилограмма пороха и гильза от патрона.