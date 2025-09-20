Россиянка бросила малолетнюю дочь в отеле Таиланда и исчезла с европейцем
Жительница Приморья Эрика Владыко, которая пропала в Таиланде неделю назад, остановилась в отеле с европейцем. Подробности сообщает Telegram-канал Amur Mash.
34-летняя женщина оставила свою четырёхлетнюю дочь в отеле ночью 13 сентября и уехала на такси в район Сукхумвит. После этого она не вернулась и не вышла на связь. Ребёнка поместили в детский дом, а за ним из России вылетела бабушка.
По информации волонтёров, 16 сентября Эрика Владыко зарегистрировалась в одном из отелей. Камеры наблюдения зафиксировали, что её сопровождал мужчина-европеец. На следующий день женщина уехала из гостиницы. При этом, она не оплатила номер и оставила там свои вещи. Полиция сейчас устанавливает личность этого мужчины. Виза Эрики Владыко истекает через два дня.
В материале «Радио 1» рассказываем полную историю странного исчезновения россиянки в Таиланде.
