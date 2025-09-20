Россиянка бросила малолетнюю дочь в отеле Таиланда и исчезла с европейцем

20 сентября 2025, 11:56

Европеец попал на камеры с россиянкой, которая пропала в Таиланде

Фото: Istock/Irina Gutyryak

Жительница Приморья Эрика Владыко, которая пропала в Таиланде неделю назад, остановилась в отеле с европейцем. Подробности сообщает Telegram-канал Amur Mash.