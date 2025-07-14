Стало известно число погибших при стрельбе в баптистской церкви в США

14 июля 2025, 02:05

Губернатор Бешир: из-за стрельбы в церкви штата Кентукки погибли два человека

Фото: iStock/nixki

Два человека погибли в результате стрельбы в баптистской церкви города Лексингтон (штат Кентукки) в воскресенье. Об этом заявил губернатор штата Энди Бешир в социальной сети X, подтвердив информацию полиции.