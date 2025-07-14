Стало известно число погибших при стрельбе в баптистской церкви в США
Два человека погибли в результате стрельбы в баптистской церкви города Лексингтон (штат Кентукки) в воскресенье. Об этом заявил губернатор штата Энди Бешир в социальной сети X, подтвердив информацию полиции.
Инцидент произошел на Ричмонд-Роуд в округе Фейетт.
Нападавший был ликвидирован на месте происшествия. Не считая двух погибших, еще несколько человек получили огнестрельные ранения. Пострадавшие госпитализированы, их точное количество в материале не указывается.
Ранее сообщалось, что воздушный гимнаст из Эфиопии, сорвавшийся во время репетиции в Большом Московском цирке, госпитализирован в НИИ имени Склифосовского. Изначально поступала информация, что медики диагностировали у гимнаста компрессионный перелом позвоночника и черепно-мозговую травму. Однако, по последним данным, у артиста не выявили тяжелых травм.
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