Воздушный гимнаст из Эфиопии, упавший в Большом Московском цирке, не получил тяжелых травм

14 июля 2025, 00:54

Депздрав: У сорвавшегося в московском цирке гимнаста из Эфиопии нет тяжелых травм

Фото: iStock/gorodenkoff

Воздушный гимнаст из Эфиопии, сорвавшийся во время репетиции в Большом Московском цирке, госпитализирован в НИИ имени Склифосовского. У него не выявили тяжелых травм. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.





Ранее сообщалось, что 18-летний артист из Эфиопии Демиесие Дагим Абель рухнул с 7-метровой высоты во время репетиции перед первым выступлением. Во время сложного трюка гимнаст исполнял серию переворотов в воздухе, но по какой-то причине упал мимо мата.



Московская скорая помощь оперативно доставила пострадавшего в институт.





«Всё случилось на глазах у команды артистов, и счёт шёл на минуты. (...) В противошоковой палате врачи провели полное обследование. К счастью, тяжелых травм у артиста не выявлено», — сообщили в Telegram-канале «Московская медицина».