На севере-востоке Москвы прогремел взрыв у машины ДПС, есть погибший

24 февраля 2026, 00:47

После взрыва машины ДПС у Савёловского вокзала в Москве погиб один человек

Фото: iStock/RamonCast

В Москве прогремел взрыв. Предварительно, один человек погиб и один пострадал после взрыва машины ДПС. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости», приводя кадры с места события.