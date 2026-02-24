На севере-востоке Москвы прогремел взрыв у машины ДПС, есть погибший
В Москве прогремел взрыв. Предварительно, один человек погиб и один пострадал после взрыва машины ДПС. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости», приводя кадры с места события.
По словам очевидцев, громкий хлопок раздался примерно в полночь в районе Савёловского вокзала. Предположительно, ранения получил сотрудник ДПС. Еще один человек скончался. На месте происшествия работает бригада скорой помощи, территория рядом оцеплена. Официальной информации о случившемся пока не поступало.
