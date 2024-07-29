Советский рекордсмен мира в конькобежном спорте Сергеев умер в возрасте 99 лет

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Многократный рекордсмен мира на дистанции 500 метров конькобежец Юрий Сергеев умер в возрасте 99 лет. Об этом информирует Telegram-канал «Союз конькобежцев России».
Юрий Сергеев выступал на зимних Олимпийских играх 1956 года, после завершения спортивной карьеры работал тренером в «Динамо». Кроме этого, во время Великой Отечественной войны он нес службу в полку специального назначения, был награжден множественными боевыми орденами и медалями
В конце июня скончался бывший игрок пермского баскетбольного клуба «Урал-Грейт» и казанского УНИКСа Николай Хряпа, которому было 45 лет.
Ранее сообщалось, что умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Александр Марушев. Артиста не стало на 59 году жизни в результате продолжительного и тяжелого заболевания. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Мы приносим глубочайшие соболезнования родным и близким Юрия Валентиновича!», — указано в сообщении.
В конце июня скончался бывший игрок пермского баскетбольного клуба «Урал-Грейт» и казанского УНИКСа Николай Хряпа, которому было 45 лет.
Ранее сообщалось, что умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Александр Марушев. Артиста не стало на 59 году жизни в результате продолжительного и тяжелого заболевания. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова