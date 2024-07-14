Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Совсем не игры: в Подмосковье пожарили сосиски на Вечном огне — видео

Совсем не игры: в Подмосковье пожарили сосиски на Вечном огне — видео

В Рузе пожарили сосиски на Вечном огне
14 июля 2024, 14:53
Фото: istockphoto/ia_64

Фото: istockphoto/ia_64

Сосиски на Вечном огне пожарили в подмосковной Рузе, сообщает Telegram-канал Москва 24, публикуя кадры с места происшествия. Уточняется, что одной из фигуранток открытого уголовного дела является девушка, предположительно, несовершеннолетняя.
Инцидент произошел на мемориале павшим воинам и партизанам в годы Великой Отечественной войны при освобождении Рузы.

На «пикник» сразу же среагировали сотрудники Следкома, возбудив дело по вандализму и реабилитации нацизма. Участники произошедшего устанавливаются. После прокуроры проверят и их родителей.


Ранее сообщалось о пенсионерке, написавшей слово «ГУР» (главное управление разведки Украины) на Красной площади. По предварительным данным, женщине приказали это сделать мошенники.

Читайте также:

На памятнике Жукову в Тульской области снова появилась надпись «ГУР»

Пенсионерка запустила салют в отделении Сбербанка в Калининграде

Неизвестные заставили россиянина взорвать петарду на участке для голосования
#россия
#россияне
#дети
#подростки
#новости
#новости подмосковья
#криминал
#видео
В Москве проститутки пленили журналистов, которые хотели снять их на камеру
14 июля 2024, 14:38

Фото: iStock/Sinenkiy

В Москве девушки легкого поведения пленили журналистов, которые хотели снять их на камеру. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Вечером 8 июля в столичные правоохранительные органы поступил звонок от компании молодых мужчин. Они представились тележурналистами и рассказали, что неизвестные девушки закрыли их в подвале дома на Стрелецком проезде.

Уточняется, что корреспондент и оператор получили редакционное задание снять сюжет о московских жрицах любви. Сотрудники СМИ нашли сайт, договорились о встрече и пришли к дому. По договорённости нужно было пройти в подвал.

В подвале молодых людей встретила девушка и ещё 5 других её полуголых коллег. Все было спокойно до того момента, пока оператор не достал камеру. Как только это произошло, девушки сбежали через запасной выход, а корреспондентов заперли.

Читайте также:

220 человек эвакуировали с турбазы «Голубая волна» в Анапе из-за лесного пожара

Мигранты убили арматурой мужчину в подмосковном Жуковском

В Приморье задержали трех участников драки со стрельбой у ночного клуба
#сайт
#человек
#дома
#оператор
#девушка
#проституция
#сми
#секс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
220 человек эвакуировали с турбазы «Голубая волна» в Анапе из-за лесного пожара
14 июля 2024, 13:30

Фото: iStock/TonyFuse

220 человек эвакуированы с турбазы «Голубая волна» в Анапе из-за надвигающегося лесного пожара. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что пламя охватило уже 3 га леса между Анапой и Абрау-Дюрсо. Огонь уже подбирается к базе отдыха «Фрегат».

Согласно информации источника, среди эвакуированных — 40 детей. Данных о пострадавших не поступало. На месте возгорания работают пожарные.

Ранее сообщалось, что пожар возник на территории Ступинского участкового лесничества — в четырёх километрах от посёлка Белопесоцкий. Площадь возгорания составила 0, 23 га. Пожар, который возник из-за действий человека, удалось обнаружить благодаря системе видеомониторинга.

Читайте также:

Взрыв и пожар уничтожили гостиницу «Водолей» в Краснодарском крае

Мигранты убили арматурой мужчину в подмосковном Жуковском

В Ступине потушили лесной пожар, власти ищут поджигателя
#пожар
#пожарные
#взрыв
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Опубликованы кадры допроса подозреваемой в убийстве ребенка в Перми — видео
Следователи допрашивают подозреваемую в убийстве ребенка в Перми Ирину Шатову
14 июля 2024, 13:12

Фото: iStock/TonyFuse

Региональным управлением СК опубликованы кадры допроса подозреваемой в убийстве ребенка в Перми, тело которого обнаружили на помойке в городе в минувшую пятницу, 12 июля. Следователи проинформировали Ирину Шатову, в чем она подозревается. Необходимые формальности уже улажены. Женщину задержали накануне вечером.
До этого была информация, что в расправе над мальчиком подозревается его мать. С утра, 12 июля, на помойке бездомный гражданин нашел чемодан, в котором было детское тело. Погибшему ребенку на вид шесть-восемь лет, у него колотые раны и следы от удушья. По статье об убийстве малолетнего возбудили уголовное дело.

Отмечено, что мальчика воспитывали в многодетной благополучной семье. Причины жестокого убийства выясняются.

Читайте также:

В Перми поймали подозреваемую в убийстве сына, труп которого нашли в чемодане

В Перми разыскивают мать, выбросившую чемодан с телом 9-летнего сына на помойку

МВД распространило фото матери, подозреваемой в убийстве 9-летнего сына в Перми
#россия
#убийство
#дети
#следователи
#новости
#россияне
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянин украл детей у бывшей жены и спрятал их от нее — фото
Россиянин из Греции украл детей у бывшей жены и спрятал их от нее в Тольятти
14 июля 2024, 12:34

Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

Детей у бывшей жены украл россиянин, живущий в Греции, спрятав их в Тольятти. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. Уточняется, что мать в течение месяца искала сыновей, сейчас она прячется от экс-супруга, боясь вновь потерять детей.
Журналистам женщина по имени Анна рассказала, что они жили вместе более десяти лет, восемь из которых в Греции. В том году она решила развестись, а бывший после того, как брак официально расторгли, устроил в их жизни кошмар. Мужчина якобы выкидывал вещи бывшей избранницы на улицу в мусорных пакетах, выгоняя ее за порог, менял замки, забрал ее машину и документы на мальчишек.
После всего Анна обратилась к местной Фемиде, суд дал ей право жить в доме в Греции, который стоит 400 тысяч евро. После экс-супруг Игорь похитил детей и отвез к родне в Самарскую область, а дом продал.

Когда Анна нашла ребят, Игорь прилетел в Питер и подал на бывшую в суд, чтобы забрать детей. Журналисты не смогли поговорить с мужчиной. Теперь женщина прячется, но надеется скоро вернуться в Грецию.

Читайте также:

Россиянка выбросила троих детей из окна квартиры на пятом этаже

Детей спасли из лифта в горящей многоэтажке Москвы

Стало известно о состоянии освобожденных из заточения в Уфе детей
#россия
#россияне
#греция
#самарская область
#семья
#дети
#похищение
#криминал
#суд
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Изнасилование матери, недержание мочи и импотенция: что вы не знали о Чикатило
Чикатило мог стать маньяком из-за первого сексуального опыта
14 июля 2024, 12:04

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

14 февраля 1994 года в России казнили одного из самых зверских серийных маньяков — Андрея Чикатило. На счету примерного семьянина и члена КПСС, по разным версиям, от 36 до 65 изнасилованных и изувеченных жертв.
Однако даже самые искушённые фанаты «тру крайма» могут не знать, какое представление Чикатило устроил на судебном заседании, как впервые эякулировал во время доминации и зачем он выкалывал своим жертвам глаза. Об этом расскажет редакция «Радио 1».

Чикатило воспитывал двоих детей и работал учителем


Андрей Чикатило был женат один раз. С его будущей супругой Феодосией Одначёвой маньяка познакомила сестра Татьяна. По рассказам знакомых, убийца жутко боялся свою жену и всегда ласково называл её Фенечкой. В браке у них родились двое детей — старшая дочь Людмила и младший сын Юрий. Именно Людмила быстро начала замечать странные наклонности отца и съехала жить отдельно от родителей.

Чикатило работал преподавателем в школе-интернате, откуда его уволили после нескольких жалоб детей о домогательствах со стороны педагога. После этого он поступил на работу воспитателем в училище, где так же не смог сдержаться и начал приставать к 15-летнему мальчику. За это дети прозвали его «онанистом» и «голубым».

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Страшный маньяк также писал статьи и заметки по вопросам морали и патриотического воспитания молодёжи в газете «Знамя шахтёра».

Чикатило стал психологическим импотентом после доминирования


По некоторым данным, с детства Чикатило страдал гидроцефалией (недержанием мочи). В возрасте 15 лет он играл с подругой своей сестры. Между детьми завязалась шуточная борьба, в ходе которой девочка повалила Чикатило на пол и села сверху. В этот момент убийца впервые эякулировал. Когда о случившемся узнали в школе — его стали травить ещё пуще прежнего.

В 20 лет Чикатило познакомился с девушкой, с которой у него завязались первые отношения. Пара трижды пыталась заняться сексом, однако у них ни разу ничего не вышло. Позже он встретил ещё одну женщину, с которой также ни разу не смог предаться любви.

Несмотря на то, что у Чикатило с супругой было двое детей, в ходе допросов Феодосия признавалась, что они почти не жили сексуальной жизнью.

Чикатило получал сексуальное удовольствие от мучения жертв


Из-за травматичного детского опыта у Чикатило всю жизнь были серьёзные проблемы с сексом, он практически не мог возбудиться.

Первой жертвой Чикатило стала девятилетняя Лена Закотнова. Маньяк заманил ребёнка в безлюдное место, где начал трогать её. Позже он признавался, что хотел только «побаловаться» с ней, но Закотнова начала кричать, что принесло Чикатило невиданное до этого сексуальное удовлетворение. Почти находясь на пике удовольствия, он принялся душить ребёнка, после чего изнасиловал. Так маньяк осознал, что способен испытывать оргазм только глядя на мучения.

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин. Парк Авиаторов, в котором Чикатило совершил четыре убийства

Чикатило помогал милиции искать самого себя


В декабре 1985 года советские следователи объявили операцию «Лесополоса» по поимке зверского маньяка, орудующего по всей территории СССР. Правоохранители дежурили во всех людных местах: в парках, у вокзалов, на рынках.

Сил милиции не хватало для реализации столь масштабной операции, поэтому на подмогу стали привлекать добровольцев. Чикатило, состоявший в партии КПСС, сам вызвался помогать в поимке маньяка. Жестокий убийца носил повязку дружинника, вместе с милицией патрулировал территорию и допрашивал подозрительных личностей. Однако это не помешало ему совершить ещё 21 убийство.

Чикатило выкалывал своим жертвам глаза


За страшным советским маньяком всегда вилась кровавая дорожка из обезображенных человеческих тел. Чего только он не творил со своими жертвами: насиловал во все отверстия, отгрызал половые органы и языки, вспарывал животы, вырезал женщинам матки.

Одной из отличительных особенностей почерка Чикатило были выколотые глаза. Позже он признался, что верил в легенду, будто бы покойник с открытыми глазами может забрать его с собой. К тому же, Чикатило просто не нравилось, как убитые смотрят на него.

Мать Чикатило могли изнасиловать на его глазах


Маленький Чикатило рос в небольшом украинском селе Яблочное в годы Великой Отечественной войны. В 1941 году его отец ушёл на фронт, а в 1943 на свет появилась сестра маньяка. Предположительно, его мать была изнасилована немецким солдатом, что являлось не редким случаем в те времена.

Историки предполагают, что Чикатило даже мог быть свидетелем этой жуткой сцены — они с матерью жили в одной комнате и спали на одной постели.

Чикатило прикидывался сумасшедшим на суде


После задержания Чикатило провели медицинскую экспертизу, которая показала, что он абсолютно вменяем. Маньяк понимал, что его ждёт казнь и решил прикинуться сумасшедшим.

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

На судебном заседании, в ходе которого Чикатило находился в клетке и походил на дикого зверя, он стал выкрикивать невнятные лозунги, обвинять в своих преступлениях войну, родителей, Голодомор. Чикатило орал во всё горло, упал на спину, начал кататься по полу клетки и даже попытался вынуть из штанов свой половой орган, приговаривая, что «этим отростком ничего не получилось бы сделать».

Читайте также:

Родители-каннибалы, побег от нацистов, насилие в армии: как школьный учитель Чикатило начал убивать

Изнасиловал 17 женщин, сжёг ребенка, повесил сына жертвы: как маньяк Миргород избежал пожизненного

Однополые отношения в тюрьме и развод: как милиционер из Зеленограда стал маньяком и ушел на СВО с шизофренией
#убийство
#учитель
#дети
#насилие
#следователи
#ссср
#маньяк
#жертвы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мигранты убили арматурой мужчину в подмосковном Жуковском
14 июля 2024, 11:05

Фото: iStock/Motortion

Мигранты жестоко убили арматурой мужчину в подмосковном Жуковском. Инцидент произошел вечером 13 июля. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что во время конфликта мужчину вытащили из машины и ударили по голове арматурой. От полученных травм он скончался на месте.

По предварительным данным, конфликт произошел из-за того, что мужчины не поделили дорогу. Двоих из троих преступников поймали.

У погибшего остались жена и ребенок.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае задержаны три участника драки со стрельбой у ночного клуба в поселке Андреевка. Инцидент произошел из-за конфликта с владельцем заведения. В отношении них возбуждено уголовное дело.

Читайте также:

В Приморье задержали трех участников драки со стрельбой у ночного клуба

Семья инвалидов с Украины в Германии убила и расчленила латыша

В Иране задержали одного из главных организаторов теракта в городе Керман
#конфликт
#мужчины
#пользователи
#жуковский
#драка
#убийство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянка выбросила троих детей из окна квартиры на пятом этаже
В Челябинской области мать выбросила троих детей из окна горящей квартиры
14 июля 2024, 10:45

Фото: iStock/Elena Pantiukhina

В Челябинской области мать выбросила троих детей из окна охваченной пламенем квартиры, об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Шокирующая ситуация произошла на улице Металлургов в челябинском городе Златоусте.

Заметив пламя, многодетная мать сразу же ринулась к входной двери вместе с детьми, однако открыть её не получилось из-за заклинившегося замка.

Чтобы спасти детей, женщина приняла решение выбросить их из окна пятого этажа на одеяло, которое растянули очевидцы событий. Всех троих госпитализировали.

Женщину спасли сотрудники МЧС, которые прибыли по вызову и успешно вскрыли заклинивший замок.

Читайте также:

В городе Опочка Псковской области в многоквартирном доме взорвался бытовой газ

Жительница Подольска поделилась подробностями о пожаре в девятиэтажке

МЧС: в Сочи ликвидировали возгорание на крыше Лазаревского районного суда
#пожар
#челябинск
#мчс
#дети
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Началось кровотечение: При покушении на Трампа пострадал племянник его экс-врача
14 июля 2024, 09:47

Фото: iStock/Artem Zakharov

При покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа пострадал племянник его бывшего врача Ронни Джексона.
«Мой племянник был на этом мероприятии, он находился там со своими друзьями и родными. Они услышали выстрелы и легли на землю. Пуля задела его шею, у него началось кровотечение», — рассказал медик в интервью для Fox News.

Ранее стало известно, что во время стрельбы один человек был ранен смертельно, ещё два получили тяжёлые травмы.

Провал полиции или заказ иностранного государства: Что известно о покушении на Дональда Трампа
Провал полиции или заказ иностранного государства: Что известно о покушении на Дональда Трампа
Напомним, 13 июля Трамп выступал на предвыборном митинге в Пенсильвании. Стрелок, находившийся на крыше, открыл стрельбу, задев ухо бывшего президента США.

Читайте также:

BBC: Полиция знала о стрелке на митинге Трампа, но проигнорировала информацию

New York Post: стрельбу на митинге Трампа устроил Томас Мэтью Крукс

Обама, Буш и Клинтон поддержали Трампа после стрельбы на митинге в Пенсильвании
#сша
#травмы
#дональд трамп
#митинг
#стрельба
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Раскрыто состояние пострадавших на митинге Трампа
NYT: двое пострадавших на митинге Трампа находятся в критическом состоянии
14 июля 2024, 09:33

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Состояние двух человек, которые получили огнестрельные ранения на митинге экс-президента США Дональда Трампа в штате Пенсильвания, остается критическим. Об этом заявил представитель полиции штата Джордж Бивенс, передает ТАСС.
Бивенс отметил, что пострадавшими являются взрослые мужчины. По его словам, они тяжело ранены.

В настоящее время ​им оказывается необходимая медицинская помощь. Иные подробности не уточняются.

Напомним, покушение на Трампа произошло в субботу вечером, 13 июля. 20-летний житель штата Пенсильвания произвёл несколько выстрелов во время выступления политика перед избирателями. Одна из пуль попала в ухо Трампа, после чего это оперативно вывели со сцены. В настоящее время он находится в больнице. Стрелка ликвидировали.

Читайте также:

Раскрыта личность стрелка, покушавшегося на Трампа

В Совфеде прокомментировали слова Байдена о покушении на Трампа

Обама, Буш и Клинтон поддержали Трампа после стрельбы на митинге в Пенсильвании
#помощь
#политика
#мужчины
#покушение
#сша
#дональд трамп
#нападение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф