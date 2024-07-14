Совсем не игры: в Подмосковье пожарили сосиски на Вечном огне — видео

Фото: istockphoto/ia_64
Сосиски на Вечном огне пожарили в подмосковной Рузе, сообщает Telegram-канал Москва 24, публикуя кадры с места происшествия. Уточняется, что одной из фигуранток открытого уголовного дела является девушка, предположительно, несовершеннолетняя.
Инцидент произошел на мемориале павшим воинам и партизанам в годы Великой Отечественной войны при освобождении Рузы.
На «пикник» сразу же среагировали сотрудники Следкома, возбудив дело по вандализму и реабилитации нацизма. Участники произошедшего устанавливаются. После прокуроры проверят и их родителей.
Ранее сообщалось о пенсионерке, написавшей слово «ГУР» (главное управление разведки Украины) на Красной площади. По предварительным данным, женщине приказали это сделать мошенники.
Читайте также:
На памятнике Жукову в Тульской области снова появилась надпись «ГУР»
Пенсионерка запустила салют в отделении Сбербанка в Калининграде
Неизвестные заставили россиянина взорвать петарду на участке для голосования
На «пикник» сразу же среагировали сотрудники Следкома, возбудив дело по вандализму и реабилитации нацизма. Участники произошедшего устанавливаются. После прокуроры проверят и их родителей.
Ранее сообщалось о пенсионерке, написавшей слово «ГУР» (главное управление разведки Украины) на Красной площади. По предварительным данным, женщине приказали это сделать мошенники.
Читайте также:
На памятнике Жукову в Тульской области снова появилась надпись «ГУР»
Пенсионерка запустила салют в отделении Сбербанка в Калининграде
Неизвестные заставили россиянина взорвать петарду на участке для голосования
Никита Кротов