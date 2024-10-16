Спасатель Щетинин объяснил спасение дрейфовавшего в Охотском море

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Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин допустил наличие опыта выживания у пережившего дрейф в Охотском море Михаила Пичугина.
Также в спасении мужчины большую роль сыграло желание выжить, считает специалист.
До этого в Кемеровской области произошло происшествие с жительницей Кузбасса, которая попыталась проникнуть в здание суда с «подарочным» патроном, за что была привлечена к ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по Кемеровской области.
Ранее сообщалось, что на территории аэродрома Чкаловский в Московской области горит штабное здание.
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РЕН: здание штаба горит на аэродроме Чкаловский в Подмосковье
«Это борьба за жизнь и желание выжить. Многие люди, попавшие в такие чрезвычайные ситуации, просто опускают руки и не хотят бороться за жизнь. Большой вопрос с водой. Я предполагал, если он правильно всё делал, то использовал для питья дождевую воду. Скорее всего, возможно, этот человек раньше использовал подобные методы выживания», — высказался в беседе с RT Щетинин.
До этого в Кемеровской области произошло происшествие с жительницей Кузбасса, которая попыталась проникнуть в здание суда с «подарочным» патроном, за что была привлечена к ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по Кемеровской области.
«При осуществлении пропускного режима младшим судебным приставом Даниловой Анастасией Денисовной была задержана гражданка, которая явилась в здание Междуреченского городского суда Кемеровской области для ознакомления с материала дела. Со слов женщины этот запрещенный предмет ей когда-то подарили», — приводит «Сiбдепо» сообщение пресс-службы.
Ранее сообщалось, что на территории аэродрома Чкаловский в Московской области горит штабное здание.
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Мелисса Тимофеева