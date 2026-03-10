Спасатели эвакуировали 61 рыбака с дрейфующей льдины под Калининградом
В Калининградской области прошла масштабная спасательная операция. Спасатели эвакуировали 61 человека, оказавшегося на оторвавшейся от берега льдине в районе замка «Бальга», сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
Группа рыбаков с шестью детьми оказалась отрезана от суши из‑за подтаявшего льда вдоль береговой линии. Ситуация потребовала немедленного вмешательства экстренных служб.
В результате спасательной операции двух мужчин, провалившихся под лед, вытащили из воды. Еще 58 человек, включая шестерых детей, транспортировали на берег.
На месте происшествия работали пять сотрудников МЧС и две единицы техники. Благодаря профессионализму специалистов и слаженным действиям эвакуация прошла без пострадавших — медицинская помощь никому из спасенных не потребовалась.
