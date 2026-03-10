Спасатели эвакуировали 61 рыбака с дрейфующей льдины под Калининградом

10 марта 2026, 01:12

Фото: iStock/FedBul

В Калининградской области прошла масштабная спасательная операция. Спасатели эвакуировали 61 человека, оказавшегося на оторвавшейся от берега льдине в районе замка «Бальга», сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.