Пьяный водитель переехал мальчика, игравшего на площадке в Петербурге
В Санкт-Петербурге пьяный водитель сбил малолетнего мальчика. Об этом пишет Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости», публикуя кадры с места инцидента.
ДТП произошло на Октябрьской набережной. Мужчина за рулём легковушки, сдавая задним ходом, снёс два дерева и ограждения, после чего наехал на ребёнка, игравшего на местной площадке.
Очевидцы немедленно бросились на помощь пострадавшему. Мальчика госпитализировали. Сейчас врачи оценивают его состояние как тяжёлое. По предварительным данным, в момент аварии водитель авто находился в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее «Радио 1» передавало, что в городе Семилуки Воронежской области несовершеннолетний потерял сознание на тренировке и умер. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
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