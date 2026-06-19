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Пьяный водитель переехал мальчика, игравшего на площадке в Петербурге

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Санкт-Петербурге пьяный водитель сбил малолетнего мальчика. Об этом пишет Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости», публикуя кадры с места инцидента.



ДТП произошло на Октябрьской набережной. Мужчина за рулём легковушки, сдавая задним ходом, снёс два дерева и ограждения, после чего наехал на ребёнка, игравшего на местной площадке.

Очевидцы немедленно бросились на помощь пострадавшему. Мальчика госпитализировали. Сейчас врачи оценивают его состояние как тяжёлое. По предварительным данным, в момент аварии водитель авто находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее «Радио 1» передавало, что в городе Семилуки Воронежской области несовершеннолетний потерял сознание на тренировке и умер. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Мария Моисеева

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