Спасатели помогли женщине попасть в дом к полуторагодовалому ребенку

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» вскрыли дверь дома, где находился полуторагодовалый малыш. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
В «Система-112» позвонила встревоженная женщина, которая сообщила, что 1,5- вый внук захлопнул дверь в дом,когда она вышла в огород. Самостоятельно попасть обратно у неё не получилось.
Стоит отметить, что инцидент произошел в городском округе Сергиев Посад.
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«Оперативно прибыв на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы с помощью специального инструмента аккуратно вскрыли дверь жилого дома и впустили обеспокоенную женщину в помещение. К счастью, в это время мальчик просто спокойно спал, и в медицинской помощи он не нуждался», — рассказал замначальника ПСП ПСЧ-233 Сергей Шумов.
Стоит отметить, что инцидент произошел в городском округе Сергиев Посад.
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Мира Полтева