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Спасатели продолжают поиски троих детей после обрушения дома в Нижнем Тагиле

02 августа 2024, 11:47
Фото: istockphoto/lusia599

Фото: istockphoto/lusia599

Спасатели МЧС продолжают поиски троих детей на месте обрушения двух подъездов жилого дома на Сибирской улице в Нижнем Тагиле. Всего пропавшими без вести числятся на данный момент шесть человек.


Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в оперативных службах. Всего с начала проведения работ на месте чрезвычайного происшествия, по данным МЧС, из-под завалов спасены 15 человек, в том числе семеро детей. 20 человек пострадали в результате взрыва и последовавшего за ним обрушения подъездов. 11 пострадавших госпитализированы в медицинские учреждения Екатеринбурга и Нижнего Тагила.

Пять человек от госпитализации отказались, медицинская помощь им оказана амбулаторно на месте происшествия. Четыре человека из 20 пострадавших скончались.

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#происшествия
#взрыв
Туристки убили мужчину в Сочи и сбросили окровавленный труп на пляж
02 августа 2024, 12:36

Фото: istockphoto/blinow61

Туристки, предположительно, убили мужчину в Сочи на набережной, а его окровавленный труп сбросили на пляж. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. По словам очевидцев, подозреваемые спокойно продолжили прогулку, а тело несчастного обнаружили другие отдыхающие и вызвали экстренные службы.
По информации журналистов, жертвой стал 45-летний Андрей М. Подозреваемых задержали. Ими оказались некие Кристина А., проживающая в московской области и 30-летняя Кристина С. из-под Смоленска.

Как рассказали очевидцы, сначала троица громко ругалась, а затем подозреваемые сбросили мужчину на пляж. У него обнаружены множественные ножевые раны. Все произошло накануне. Причины и обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

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В Подмосковье спасли застрявшую в дренажной трубе таксу
02 августа 2024, 11:43

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Таксу, которая застряла в дренажной трубе на дачном участке в СНТ «Дубровка» городского округа Ступино, освободили спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«В единую службу экстренной помощи «Система-112» позвонила хозяйка собаки. Она рассказала, что собака гуляла по участку и пропала. Когда хозяйка вышла звать её, то услышала, как та скулит в трубе. Женщина попыталась вызволить питомца самостоятельно, по не сумела и обратилась к специалистам», — говорится в сообщении.
Прибывшие на место спасатели раскопали дренажную трубу, в которую целиком залезла такса, затем аккуратно распилили трубу и освободили измученную и перепуганную собаку. Хозяйка, не спуская спасённую любимицу с рук, поблагодарила приехавших специалистов.

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Минздрав: двое детей погибли при обрушении подъездов дома в Нижнем Тагиле
02 августа 2024, 11:15

Фото: Пресс-служба главы города Нижнего Тагила

Двое детей погибли в результате обрушения подъездов многоквартирного дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в региональном Минздраве. Всего погибло четыре человека.
«Двое», — прокомментировали в ведомстве, есть ли малолетние среди погибших.

Ранее сообщалось о 20 пострадавших. В больницах находятся 11 человек, пятеро отказались от госпитализации.

Обрушение двух подъездов газифицированной пятиэтажки на Сибирской улице Нижнего Тагила произошло накануне, 1 августа. Причиной произошедшего послужил взрыв газовоздушной смеси. В Дзержинском районе города действует режим ЧС. Следком открыл уголовное дело по статье об оказании услуг или выполнении работ с нарушениями требований безопасности.

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Число пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до 20 человек
02 августа 2024, 10:16

Фото: istockphoto/Srdjanns74

Количество пострадавших при обрушении подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле выросло до 20 человек. В их числе девять детей.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области. В медицинские учреждения Екатеринбурга и Нижнего Тагила госпитализированы 11 человек, в том числе пятеро детей. Пять человек от госпитализации отказались, всем им медицинская помощь оказана амбулаторно. Четыре человека из 20 пострадавших скончались.

ЧП в Нижнем Тагиле произошло накануне, 1 августа. В жилом доме на Сибирской улице произошёл взрыв газовоздушной смеси. В результате обрушились два подъезда здания. В Дзержинском районе города введён режим чрезвычайной ситуации. Следственный комитет по факту взрыва газа завёл уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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#режим
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В Раменском поймали серийного похитителя велосипедов
02 августа 2024, 09:29

Фото: istockphoto/Srdjanns74

Мужчину, подозреваемого в серии краж велосипедов, задержали полицейские в городе Раменское, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, на преступления злоумышленник выходил днём: он крал велосипеды, оставленные без присмотра рядом с социальными объектами. Всего он совершил три таких кражи, общая сумма ущерба составила 39 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Подозреваемого в совершении этих преступлений задержали по месту его проживания в Раменском. Им оказался 46-летний мужчина, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков. Задержанный рассказал, что украденные велосипеды он сдавал в скупку, а деньги тратил на личные нужды.

Против задержанного завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили под подписку о невыезде.

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#полиция
#мвд московской области
#криминал
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Известный уфимский телеведущий и «учительница года» жестоко избили хозяина кафе
02 августа 2024, 09:28

Фото: istockphoto/nito100

Известный телеведущий из Уфы Александр Иликбаев, который выступает на корпоративах вместе со звёздами российского шоу-бизнеса, и педагог из Булгаково Анжелика Рамазанова, получившая в 2021 году звание «Учитель года», до телесных повреждений избили владельца кафе.
Телеведущий отмечал Новый год у себя на малой родине в Мишкино в одном из заведений, передаёт телеграм-канал Mash Batash. Рамазанова была в числе его гостей. По словам адвоката потерпевшего, подвыпившей парочке не понравилась музыка, которая играла в кафе, и они стали настаивать на смене репертуара. Получили отказ, так как большинству гостей музыкальный фон был вполне по душе.

Тогда Иликбаев и Рамазанова вывели владельца заведения на улицу и вдвоём избили его, сломав руку и отбив почки. Кроме того, у мужчины было зафиксировано сотрясение мозга. Инцидент произошёл ещё в 2022 году, но суд закончился только сейчас. Видимо, были учтены заслуги педагога и шоумена, так как они получили только по году условно.

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Мужчина запустил в анус живого угря для получения удовольствия
Во Вьетнаме врачи обнаружили в теле мужчины живого угря и целый лимон
02 августа 2024, 09:00

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Во Вьетнаме врачи обнаружили в теле мужчины живого 66-сантиметрового угря и целый лимон. Об сообщает пишет Daily Mail со ссылкой на местное издание.
Оказалось, что 31-летний индиец вынужден был обратиться к врачам из-за сильных болей в животе. Чтобы выяснить причину, мужчине сделали рентген и обнаружили на снимках живого угря. Хищная рыба пыталась выбраться из заточения и грызла толстую кишку мужчины, что вызывало у него сильную боль.

Тогда было принято решение извлечь угря через анус пациента, однако не смогли этого сделать ввиду того, что в заднем проходе мужчины находился лимон, который помешал проведению операции.

Тогда хирургам пришлось сделать полосную операцию, чтобы спасти мужчину. Им все же удалось достать рыбу, а потом и лимон. Теперь индийцу до конца жизни придется использовать калоприемник для стомы.

Замдиректора ханойской больницы, где и прошла, операция рассказал, что за свою практику врачи извлекли из анусов пациентов много разных вещей и подчеркнул, что угри очень опасны для того, чтобы вводить их в анус ради получения удовольствия.

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#рентген
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Арестованный экс-замглавы МО РФ Булгаков сотрудничает со следствием
02 августа 2024, 07:55

Фото: РИА Новости/Алексей Ерешко

Бывший заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков, арестованный за коррупцию, сразу стал сотрудничать со следствием после задержания и не признает вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«С момента задержания генерал армии Булгаков сотрудничает с органами предварительного следствия, по уголовному делу дает показания, пытаясь доказать свою непричастность к инкриминируемым ему преступлениям коррупционной направленности», — говорится в сообщении.

При этом Булгаков не признает свою вину в коррупционных преступлениях.

Напомним, задержанный по делу о коррупции Дмитрий Булгаков заключён под стражу в пятницу, 26 июля. В Минобороны он отвечал за материально-техническое обеспечение ВС РФ.

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#шойгу
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В Севастополе часть ракеты ATACMS пробила крышу
Развожаев: в Севастополе часть ракеты ATACMS пробила крышу
02 августа 2024, 06:40

Фото: iStock/PavelRodimov

Фугасная часть ракеты ATACMS вошла в крышу девятиэтажного дома на улице Симомка в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.
Она застряла на техническом этаже. В результате инцидента пострадавшие отсутствуют.

«На время работ пиротехников по уборке сбитой ракеты принято решение об эвакуации людей в место временного размещения», – отмечается в сообщении.

Ранее губернатор сообщил, что боеприпас от сбитой в субботу ракеты ATACMS упал на улице Острякова. Часть улицы была оцеплена. Глава города сообщил, что специалисты решат, можно ли будет извлечь часть ракеты и вывезти ее на склад для утилизации.

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#севастополь
#ракета
#утилизация
#губернатор
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