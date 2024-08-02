Спасатели продолжают поиски троих детей после обрушения дома в Нижнем Тагиле

Фото: istockphoto/lusia599
Спасатели МЧС продолжают поиски троих детей на месте обрушения двух подъездов жилого дома на Сибирской улице в Нижнем Тагиле. Всего пропавшими без вести числятся на данный момент шесть человек.
Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в оперативных службах. Всего с начала проведения работ на месте чрезвычайного происшествия, по данным МЧС, из-под завалов спасены 15 человек, в том числе семеро детей. 20 человек пострадали в результате взрыва и последовавшего за ним обрушения подъездов. 11 пострадавших госпитализированы в медицинские учреждения Екатеринбурга и Нижнего Тагила.
Пять человек от госпитализации отказались, медицинская помощь им оказана амбулаторно на месте происшествия. Четыре человека из 20 пострадавших скончались.
Читайте также:
Число пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до 20 человек
Сотрудники МЧС извлекли тело четвертого погибшего из-под завалов дома в Нижнем Тагиле
Число погибших в результате взрыва газа в доме в Нижнем Тагиле возросло
Александр Бойцов