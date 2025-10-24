Спасатели провели массовую эвакуацию из дома в Красногорске
В Красногорске проведена экстренная эвакуация жильцов многоквартирного дома после произошедшего взрыва. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.
По информации издания, в общей сложности из дома эвакуировали 70 человек.
В результате инцидента зафиксированы повреждения трёх квартир. Специалисты продолжают работу на месте происшествия для оценки ситуации и установления причин случившегося.
Территория вокруг дома находится под охраной. Ведётся обследование здания для определения степени ущерба и обеспечения безопасности жильцов. После завершения необходимых проверок будет принято решение о возможности возвращения эвакуированных граждан в свои квартиры.
Ранее стало известно, что в результате взрыва в жилом комплексе пострадали три человека. Им потребовалась госпитализация.
