Спасатели провели массовую эвакуацию из дома в Красногорске

24 октября 2025, 06:34

ТАСС: спасатели эвакуировали 70 человек из дома в Красногорске

Фото: istockphoto / Semen Salivanchuk

В Красногорске проведена экстренная эвакуация жильцов многоквартирного дома после произошедшего взрыва. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.