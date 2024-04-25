Спасатели в Лотошине защитили дома от горящего поля сухой травы

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Возгорание сухой травы потушили работники Мособлпожспаса в деревне Афанасово городского округа Лотошино, сообщает пресс-служба ведомства.
«О возгорании в единую службу экстренных вызовов «Система-112» сообщили местные жители. Они рассказали, что горит поле с сухой травой, расположенное неподалёку от их домов», — говорится в сообщении.Для того, чтобы оградить жильё от огня, на место выехали сразу два пожарных расчёта. Благодаря слаженным действиям они смогли оперативно потушить горящую траву и защитили деревню от пожара.
В Мособолпожспасе напомнили, что пал травы может перерасти в масштабный пожар, для борьбы с которым надо будет привлекать значительные силы и средства. В ведомстве также подчеркнули, что за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена административная, а если пожар привёл к серьёзным последствиям, то и уголовная ответственность.
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