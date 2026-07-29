В лагере под Новосибирском досрочно закрыли смену из-за массового отравления детей
Детский лагерь под Новосибирском досрочно закрыл третью смену после сообщений об отравлении детей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление Роспотребнадзора.
Решение коснулось старшей дружины и было принято в интересах здоровья детей. Оно носит профилактический характер. В ведомстве подчеркнули, что безопасность отдыхающих – главный приоритет.
При этом 28 июля Следственный комитет начал проверку по факту массового заболевания подростков в лагере «Чкаловец» Искитимского района, когда информация о случившемся распространилась в соцсетях. Отмечалось, что у пострадавших наблюдались высокая температура, слабость, рвота и сыпь, несколько человек госпитализировали в инфекционную больницу. Предварительно, состояние этих детей остаётся стабильным, угрозы их жизни нет.
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