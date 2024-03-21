Спасатели вытащили мужчину из под обрушенной крыши гаража

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли мужчину, на которого из-за снега обрушилась крыша гаража. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
За помощью к спасателям через 112 обратились очевидцы, которые видели момент падения крыши.
Стоит отметить, что обвал крыши гаража случился в городе Власиха Одинцовского округа.
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«Оперативно прибыв на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы приступили к поиску пострадавшего. Специалисты разобрали рухнувшую кровлю, расчистили снежный сугроб и обнаружили мужчину, который был в сознании. Спасатели зафиксировали пострадавшего на мягких носилках, после чего транспортировали его в карету скорой помощи и передали медицинским работникам для дальнейшей госпитализации», — поделился старший по смене Андрей Михайлов.
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Мира Полтева