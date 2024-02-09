Спасатели вызволили мужчину из собственной квартиры в Одинцове

Фото: пресс-служба «Мособлпожспаса»
Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» освободили запертого в собственной квартире мужчину. Об этом сообщила пресс-служба «Мособлпожспаса».
В единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратились сотрудники правоохранительных органов, которых вызвали соседи, когда услышали крики о помощи.
Стоит отметить, что мужчину в его собственной квартире заперла знакомая, которую он пригласил в гости. Кроме этого, женщина также забрала помимо ключей и телефон мужчины.
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«Прибыв по указанному адресу, работники пожарно-спасательной части в присутствии сотрудника полиции вскрыли дверь с помощью аварийно-спасательного инструмента и освободили мужчину. Медицинская помощь хозяину квартиры не потребовалась», — поделился заместитель начальника части Роман Яковлев.
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Мира Полтева