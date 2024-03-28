Спасавшую людей в «Крокусе» школьницу воспитывают доброволец и сестра милосердия

Фото: пресс-служба Московской области
Школьница Александра Кравченко, спасавшая людей при теракте в «Крокус Сити Холле», из многодетной семьи, её воспитывают доброволец и сестра милосердия. Об этом сообщает Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
По данным издания, 15-летняя девочка учится в кадетской школе, у нее четыре старших брата и младшая сестра. Отец юной героини — военный, он проходил службу в Сербии и был там трижды ранен.
В 2000-х мужчина приехал в РФ и начал активно заниматься воспитанием детей и молодежи. Он организовал одну из первых ассоциаций военно-патриотических клубов современной России «Стягъ» и движение «Косовский фронт».
Мать Александры работает преподавателем в учебном центре больницы Святителя Алексия. Она на регулярной основе отправляется с гуманитарной миссией в зону СВО.
Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям. По последним официальным данным, жертвами теракта стали 143 человека.
Ранее сообщалось, что в Госдуме наградили подростков, спасавших людей во время теракта в «Крокусе». Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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В 2000-х мужчина приехал в РФ и начал активно заниматься воспитанием детей и молодежи. Он организовал одну из первых ассоциаций военно-патриотических клубов современной России «Стягъ» и движение «Косовский фронт».
Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям. По последним официальным данным, жертвами теракта стали 143 человека.
Ранее сообщалось, что в Госдуме наградили подростков, спасавших людей во время теракта в «Крокусе». Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Читайте также:
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Алина Юрчак