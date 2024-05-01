Спецназ применил резиновые пули и слезоточивый газ против протестующих в Тбилиси

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В Тбилиси правоохранители начали применять резиновые пули для разгона митинга против закона об иностранных агентах. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на собственного корреспондента.
Спецназ также использовал против митингующих слезоточивый газ. Впоследствии грузинские силовики применили водометы и начали вытеснять участников акции с проспекта Руставели перед зданием парламента.
Оппозиционный митинг против закона об иноагентах начался около здания грузинского парламента вечером 30 апреля. На акцию пришло множество людей с флагами Грузии и Евросоюза.
Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе назвал президента страны Саломе Зурабишвили предателем. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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