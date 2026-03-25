Спор соседей из-за дворняги кончился переломом ребра
В Санкт-Петербурге суд признал местную жительницу виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью после конфликта из-за бездомной собаки. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, пишет «Фонтанка».
По данным суда, ссора между двумя женщинами произошла после замечания, связанного с кормлением бродячего животного. Во время конфликта обвиняемая не менее шести раз ударила оппонентку ногой в грудь. Пострадавшая получила перелом ребра и пневмоторакс.
В ходе разбирательства петербурженка признала вину. Она объяснила свои действия тем, что напала на женщину после того, как та, по ее словам, пнула собаку.
