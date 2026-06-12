Спрятавшегося в собственном дворе мальчика искали на протяжении всего дня
В Челябинской области спасатели, полицейские и родственники целый день безуспешно разыскивали 13-летнего подростка, который пропал во время выпаса скота. Инцидент произошел в поселке Снежный, сообщили в Поисково-спасательной службе региона.
Отец ненадолго оставил сына одного, а когда вернулся, мальчика на месте уже не было. Родные искали ребенка до вечера, а на следующее утро к ним присоединились спасатели и сотрудники полиции.
В итоге подростка обнаружили во дворе собственного дома — он сам спрятался там. Ребенка передали родственникам.
Ранее в Раменском подмосковные спасатели спустили с высоты заболевшего крановщика. Все случилось в селе Софьино.
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