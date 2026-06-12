Спрятавшегося в собственном дворе мальчика искали на протяжении всего дня

12 июня 2026, 19:09

Мальчик спрятался в своем дворе в Челябинской области, его искали целый день

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

В Челябинской области спасатели, полицейские и родственники целый день безуспешно разыскивали 13-летнего подростка, который пропал во время выпаса скота. Инцидент произошел в поселке Снежный, сообщили в Поисково-спасательной службе региона.