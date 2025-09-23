«Я не понимала»: Стало известно, чем завершилось дело о ребёнке в унитазе
Россиянку, бросившую младенца в унитазе аэропорта, лишили родительских прав
Суд рассмотрел дело россиянки Екатерины Бурнашкиной, которая бросила новорожденную дочь в туалете аэропорта Антальи. Судья вынес решение не в её пользу и лишил Бурнашкину родительских прав. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.
Женщина не согласилась с решением суда и заявила, что будет его обжаловать. В зале суда обвиняемая плакала. Она намерена самостоятельно воспитывать девочку.
После задержания Бурнашкина не виделась с дочерью, которую воспитывает приёмная семья. Адвокат сообщил, что его клиентка приезжала к дому ребёнка, но приёмные родители не разрешили встретиться. Защита утверждает, что женщина не знала о беременности из-за проблем с лишним весом.
«Я не понимала, что вообще происходило. Я вышла из туалета, села на лавочку. После пришла в себя и захотела вернуться в туалет забрать дочку. Но меня отвезли в полицейский участок», — рассказала Екатерина.Отец ребёнка до сих пор не установлен, Бурнашкина с ним не связывалась.