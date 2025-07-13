В Новгородской области более 22 тысяч человек остались без света из-за непогоды
Более 22 тысяч жителей Новгородской области в 477 населенных пунктах остались без электроснабжения из-за непогоды. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Дронов в своем Telegram-канале.
В 23:56 (мск) 12 июля Дронов написал, что прошел оперативный штаб по обеспечению безопасности электроснабжения в Новгородской области.
«Буду держать вас в курсе аварийно-восстановительных работ», — добавил врио губернатора региона.Все главы муниципалитетов поддерживают с ним постоянную связь. Энергетики работают в круглосуточном режиме до полного восстановления подачи электричества и ликвидаций последствий непогоды.
Ранее сообщалось, что синоптики спрогнозировали пасмурную и дождливую погоду на выходных в Москве. 13 июля в столице будет пасмурно и дождливо. При этом днем температура поднимется до +30 градусов, а ночью будет +22…+23 градуса.
9 июля «Радио 1» писало о том, что эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова дала дачникам совет по спасению урожая от града. Примечательно, что, по ее словам, во время града спасать надо в первую очередь растения с широкими листьями, которые может сильно побить.