В Новгородской области более 22 тысяч человек остались без света из-за непогоды

13 июля 2025, 01:21

Фото: iStock/Daria Kulkova

Более 22 тысяч жителей Новгородской области в 477 населенных пунктах остались без электроснабжения из-за непогоды. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Дронов в своем Telegram-канале.





В 23:56 (мск) 12 июля Дронов написал, что прошел оперативный штаб по обеспечению безопасности электроснабжения в Новгородской области.





«Буду держать вас в курсе аварийно-восстановительных работ», — добавил врио губернатора региона.