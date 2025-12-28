«Стакан всему виной»: В караоке-баре российского города девушка лишилась глаза

28 декабря 2025, 15:55

Челябинская прокуратура утвердила обвинение по делу о потере зрения из-за удара

Фото: Istock/Crazylegs14

В Челябинске прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении местной жительницы. Ей предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью. Инцидент произошёл в одном из караоке-баров. Об этом сообщает прокуратура Центрального района города.