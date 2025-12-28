Достижения.рф

«Стакан всему виной»: В караоке-баре российского города девушка лишилась глаза

Челябинская прокуратура утвердила обвинение по делу о потере зрения из-за удара
В Челябинске прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении местной жительницы. Ей предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью. Инцидент произошёл в одном из караоке-баров. Об этом сообщает прокуратура Центрального района города.



По версии следствия, женщина в состоянии опьянения вылила вино на голову другой посетительницы, а затем ударила её в лицо бокалом. Стеклянный сосуд разбился.

В результате у пострадавшей диагностировали проникающее ранение глаза, которое привело к полной и необратимой потере зрения. Экспертиза квалифицировала вред как тяжкий и установила потерю трудоспособности на 35%. На лице женщины остался неизгладимый рубец.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и отметила, что подсудимая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности. Дело поступило в Центральный районный суд Челябинска, обвиняемой грозит реальный срок лишения свободы.

