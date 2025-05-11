Стала известна дата судебного заседания по иску Разина на создателей сериала «Слово пацана» из-за песен

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Арбитражный суд Москвы 12 мая начнёт рассмотрение иска продюсера Андрея Разина, оспаривающего законность договора между вдовой Юрия Шатунова и создателями сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Информацию о дате заседания подтвердили в суде, сообщает ТАСС.
«Судебное заседание по иску назначено на 12 мая», — передает агентство.Разин, называющий себя единственным живым автором песен коллектива, требует признать недействительным лицензионное соглашение, заключённое в 2023 году между компанией ООО «Тумач Продакшн» и представляющим интересы Светланы Шатуновой Аркадием Кудряшовым.
Речь идёт о правах на песни группы «Ласковый май» — «Седая ночь», «Розовый вечер», «Ну что же ты» и «Белые розы».
По мнению Разина, Шатунова не имела прав распоряжаться музыкой, поэтому договор незаконен. Продюсер также намерен добиваться уголовного преследования ответчиков. Ранее сообщалось, что Андрей Разин подал в суд с требованием аннулировать завещание бывшего солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова.
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Мария Моисеева