Стала известна личность проводившего обряды около дома россиянки

В Ростовской области полицейские задержали мужчину за обряды около дома женщины
Фото: istockphoto/Chalabala

В Ростовской области полиция задержала 34-летнего мужчину по подозрению в проведении обрядов у дома женщины.



Об этом сообщили в региональном управлении МВД «Ленте.ру».

Задержанный оказался бывшим сожителем 31-летней потерпевшей — он заявил, что таким образом пытался привлечь её внимание. По его словам, атрибутику для ритуалов он купил в интернет‑магазине и на мясном рынке в Шахтах.

Ранее сообщалось, что мужчина в чёрном балахоне рисовал пентаграммы* и проводил обряды возле дома женщины, после чего она обратилась в полицию.

Никита Кротов

