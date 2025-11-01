Стала известна личность проводившего обряды около дома россиянки
В Ростовской области полиция задержала 34-летнего мужчину по подозрению в проведении обрядов у дома женщины.
Об этом сообщили в региональном управлении МВД «Ленте.ру».
Задержанный оказался бывшим сожителем 31-летней потерпевшей — он заявил, что таким образом пытался привлечь её внимание. По его словам, атрибутику для ритуалов он купил в интернет‑магазине и на мясном рынке в Шахтах.
Ранее сообщалось, что мужчина в чёрном балахоне рисовал пентаграммы* и проводил обряды возле дома женщины, после чего она обратилась в полицию.
