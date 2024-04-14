Россиянин с захваченного Ираном судна MCS Aries вышел на связь с женой

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Иранские боевики захватили израильский контейнеровоз MSC ARIES. В составе экипажа находился российский моряк из Приморья Тимофей Колчанов.
Всего заложниками стали 25 человек, сообщает телеграм-канал Mash. Кроме Тимофея, это граждане Индии, Пакистана, Филиппин и Эстонии. Судно принадлежит компании Zodiac Group израильского миллиардера Эяля Офера. 38-летний Колчанов был на нём старшим механиком. Он родился в городе Фокино Приморского края, а в последнее время проживал в Тюмени. Моряк уже давно сотрудничает с израильской фирмой, это его четвёртый контракт.
Через российское посольство в Тегеране Тимофей сумел связаться с женой. Он сообщил, что у него всё в порядке, обращаются с ним и с его товарищами хорошо. Российские дипломаты сообщили семье Колчанова, что предпринимают все усилия для того, чтобы освободить соотечественника.
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Александр Бойцов