Стала известна причина приезда в Россию задержанного американского военного

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Задержанный во Владивостоке военнослужащий США Гордон Блэк прибыл в РФ, чтобы встретиться с женщиной, с которой у него были романтические отношения. Об этом информирует NBC.
«Гордон Блэк... закончил службу и собирался вернуться в США, когда совершил поездку во Владивосток, чтобы навестить женщину, с которой у него были романтические отношения», — сообщил телеканал.Стоит отметить, военнослужащий прибыл на территорию Российской Федерации без разрешения начальства.
Военнослужащий проходил службу в составе американского контингента в Южной Кореи и отправился на российскую территорию по собственному желанию, где был задержан за избиение женщины и кражи у нее 200 тысяч рублей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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