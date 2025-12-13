В Петербурге задержали банду, похищавшую людей с автозаправок
В Санкт-Петербурге правоохранительные органы задержали семерых человек. Их подозревают в серии тяжких преступлений: похищении людей, разбое и вымогательстве. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.
По версии следствия, в декабре группа лиц по предварительному сговору похитила двух человек с автозаправки в Невском районе. Преступники насильно посадили потерпевших в автомобиль, вывезли в лесополосу, избили и под угрозой пистолета выведали информацию. Эти сведения позволили им похитить имущество на сумму более 2,2 миллиона рублей.
СК РФ ведёт дело по статьям о вымогательстве, разбое, похищении человека и самоуправстве. Следствие сейчас устанавливает все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время суд решит вопрос о мере пресечения для задержанных.
