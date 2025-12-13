Достижения.рф

В Петербурге задержали банду, похищавшую людей с автозаправок

В Санкт-Петербурге задержали членов банды, обвиняемых в похищении людей и разбое
Фото: Istock/BrianAJackson

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы задержали семерых человек. Их подозревают в серии тяжких преступлений: похищении людей, разбое и вымогательстве. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.



По версии следствия, в декабре группа лиц по предварительному сговору похитила двух человек с автозаправки в Невском районе. Преступники насильно посадили потерпевших в автомобиль, вывезли в лесополосу, избили и под угрозой пистолета выведали информацию. Эти сведения позволили им похитить имущество на сумму более 2,2 миллиона рублей.

СК РФ ведёт дело по статьям о вымогательстве, разбое, похищении человека и самоуправстве. Следствие сейчас устанавливает все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время суд решит вопрос о мере пресечения для задержанных.

Ольга Щелокова

