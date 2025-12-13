В Петербурге задержали банду, похищавшую людей с автозаправок

13 декабря 2025, 17:10

В Санкт-Петербурге задержали членов банды, обвиняемых в похищении людей и разбое

Фото: Istock/BrianAJackson

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы задержали семерых человек. Их подозревают в серии тяжких преступлений: похищении людей, разбое и вымогательстве. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.