Стала известна судьба пропавшего 13-летнего школьника из России
В Янтарном нашли тело 13-летнего мальчика, утонувшего накануне. Об этом сообщает «Клопс» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
Страшную находку сделали между поселком и мысом Таран. В настоящий момент на месте работают полицейские, которые выясняют точные причины и обстоятельства происшествия.
Трагедия произошла на окраине населенного пункта, за пределами официального городского пляжа. Подросток отдыхал с матерью и отчимом и пошел купаться вместе с мужчиной, на глазах у которого и утонул. Предварительно, мальчик не умел плавать. К поискам его тела привлекали спасателей.
Ранее сообщалось, что 19-летний житель Башкирии утонул в озере Ольховом недалеко от села Михайловка. Юноша плавал на надувном матрасе вместе с друзьями, после чего захотел самостоятельно добраться до берега, но не смог.
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