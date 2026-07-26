Стала известна судьба пропавшего 13-летнего школьника из России

26 июля 2026, 18:17

Тело утонувшего 13-летнего мальчика нашли возле мыса Таран в Янтарном

Фото: iStock/Петр Ткаченко

В Янтарном нашли тело 13-летнего мальчика, утонувшего накануне. Об этом сообщает «Клопс» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.