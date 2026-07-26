Мощный ураган повредил почти 30 школ и детсадов в Ростове-на-Дону
В результате урагана в Ростове-на-Дону стихия повредила объекты на территории 14 детских садов и 16 школ. Об этом глава города Александр Скрябин сообщил в своём Telegram-канале.
В четырёх дошкольных учреждениях ветер сорвал кровлю, ещё в двух выбил оконные стёкла. Кроме того, непогода повредила ограждения на четырёх социальных объектах.
Скрябин сообщил, что 27 июля четыре ростовских детсада не откроют двери для детей, так как там продолжают ликвидировать последствия ЧП. Воспитанников временно направят в другие корпуса, а родителей оповестят об этом заранее.
Ураган в Ростовской области нанёс серьёзный ущерб: стихия травмировала 28 человек, семерых доставили в больницы, один человек погиб, а жилой дом полностью лишился крыши. В двух районах области власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Обрывы линий электропередачи задержали движение почти 90 поездов.
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