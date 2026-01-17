«Стала заложницей пламени»: В Подмосковье девочка погибла в страшном пожаре
В деревне Орлово Московской области загорелась хозяйственная постройка. Пожар унёс жизнь 12-летней девочки. Об этом информирует Главное управление МЧС России по региону.
В момент возгорания внутри находились мужчина и двое его детей. Отец попытался самостоятельно спасти их. Он смог вывести из огня старшего сына, но не сумел помочь дочери. Девочка погибла.
Мужчина в результате происшествия получил ожоги кистей рук второй степени. Его госпитализировали. По предварительной информации, к пожару привёл аварийный режим работы электросети или электрооборудования.
