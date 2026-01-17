Жуткий пожар в торговом центре Ангарска охватил 2 тысячи квадратных метров
В торговом центре Ангарска 60 спасателей и 14 единиц техники тушат пожар
В торговом центре Ангарска пожар охватил две тысячи квадратных метров. Об этом информирует МЧС России.
В ведомстве указали, что высокий уровень пожарной нагрузки осложняет тушение. В здании находятся моторные масла, шины и лакокрасочные материалы. Спасатели вывели из горящего центра пять человек.
«Звеном газодымозащитной службы спасены два человека, ещё три спасены по автолестнице», — уточнили в МЧСПо предварительной информации, жертв нет. На месте происшествия сейчас работают 60 человек личного состава, они используют 14 единиц специальной техники.
