Жуткий пожар в торговом центре Ангарска охватил 2 тысячи квадратных метров

В торговом центре Ангарска 60 спасателей и 14 единиц техники тушат пожар
Фото: Istock/Distortion Media

В торговом центре Ангарска пожар охватил две тысячи квадратных метров. Об этом информирует МЧС России.



В ведомстве указали, что высокий уровень пожарной нагрузки осложняет тушение. В здании находятся моторные масла, шины и лакокрасочные материалы. Спасатели вывели из горящего центра пять человек.

«Звеном газодымозащитной службы спасены два человека, ещё три спасены по автолестнице», — уточнили в МЧС
По предварительной информации, жертв нет. На месте происшествия сейчас работают 60 человек личного состава, они используют 14 единиц специальной техники.

Ольга Щелокова

