В Подмосковье пансионат «Долгожитель» закрыли после отравления 54 постояльцев
Видновский городской суд Московской области приостановил деятельность пансионата «Долгожитель». Компанию-оператора «Патронаж» суд признал виновной в административном правонарушении.
Как сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области», поводом для разбирательства стало массовое отравление постояльцев. Возраст пострадавших составляет от 74 до 94 лет. По информации на момент заседания, симптомы отравления проявились у 54 человек, 45 из них доставили в медицинские учреждения.
Суд установил, что инцидент произошёл из-за нарушений, которые допустило руководство компании. Организация не соблюдала федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и санитарные требования к организации общественного питания. В качестве наказания по статье 6.6 КоАП РФ суд постановил приостановить работу пансионата на 90 суток.
