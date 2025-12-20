В Москве бетономешалка насмерть сбила мальчика на пешеходном переходе
Вечером 20 декабря в районе Марьинского парка на юго-востоке Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Подробности сообщает столичная Госавтоинспекция.
Водитель бетономешалки сбил несовершеннолетнего мальчика. По предварительной информации, подросток перебегал проезжую часть улицы Марьинский парк в зоне действия пешеходного перехода, оборудованного светофором. В этот момент грузовик и совершил наезд.
Прибывшие на место медики констатировали смерть пострадавшего. Подросток скончался на месте от полученных травм. Сотрудники Госавтоинспекции сейчас устанавливают все обстоятельства случившегося.
Ранее в Омской области страшная авария с рейсовым автобусом оборвала шесть жизней.
Читайте также: