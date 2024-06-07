Бездействие полиции, скандалы со звёздами и преследование: Что известно об убитом Еговцеве

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В пятницу, 7 июня, в СМИ появилась информация об убийстве зампреда движения «Зов народа» Антона Еговцева. Это уже второе громкое преступление, совершённое в столичном регионе за последние два дня.
Еговцева убили в Лобне в подъезде собственного дома, преступник нанёс ему восемь ударов ножом. Что известно об убийце и убитом, а также что стало причиной зверского преступления расскажет редакция «Радио 1».
Убийца подкараулил 37-летнего Еговцева в подъезде его дома. Когда мужчина вышел из квартиры, злоумышленник нанес ему семь ножевых ранений, но Еговцев сопротивлялся и смог ранить преступника в плечо. Однако сам скончался от потери крови, пишет Shot.
По словам друзей и родственников убитого, Антон болел, у него была высокая температура, поэтому он не смог «победить» своего убийцу.
Антон Еговцев, кроме зампреда, также был пресс-секретарём патриотического движения «Зов народа». Мужчина часто ездил на Донбасс и передавал гуманитарную помощь.
В последнее время движение «Зов народа» написало несколько десятков жалоб на российских звёзд. Общественники жаловались на Элджея, Евгения Чичваркина*, Лолиту, Аллу Пугачёву, Максима Галкина*, Анастасию Ивлееву и других российских знаменитостей.
У погибшего осталась жена и пятилетний сын.
Следователи рассматривают две версии убийства: по личным мотивам и профессиональная деятельность Еговцева.
Оказалось, что преступник ещё в молодости познакомился с женой убитого и влюбился в неё. Спустя много лет он видимо вспомнил о неразделённой любви и начал преследовать Екатерину. Это продолжалось два месяца. Мужчина говорил, что любит женщину и угрожал супругам.
Также следствие рассматривало в качестве возможного мотива для убийства профессиональную деятельность Еговцева.
В итоге СК по Московской области установил, что конфликт между мужчинами возник из-за того, что злоумышленник на протяжении длительного времени преследовал жену погибшего.
Перед смертью Еговцев с супругой трижды обращались в полицию и заявляли о сталкере, который дежурил возле их дома. В первый раз об угрозах около 21:00 сообщила Екатерина. Она рассказала полиции, что под окнами её квартиры в машине сидит человек, который ранее её уже преследовал. Реакции не последовало. Потом в полицию позвонил сам Еговцев около 23:00. Тогда сталкер начал посылать угрожающие знаки. Реакции снова не последовало. Уже около 02:00 случился третий звонок в полицию. К тому времени маньяк уже долбился в дверь квартиры. После этого Еговцев был убит.
Сейчас следствие разбирается в деле и в ближайшее время даст оценку действиям сотрудников полиции по факту халатного отношения на ранее поданные заявления со стороны жены потерпевшего.
Антона Еговцева убил тренер по мотокроссу Дмитрий Матвеев. 37-летний мужчина занимался мотокроссом и обучал других. Он проживал в подмосковной Лобне и ранее работал специалистом в медицинской компании. С Екатериной он познакомился ещё в молодости и страдал от неразделённой любви. Вспомнив об этом он решил преследовать девушку, чем и занимался последние два месяца.
В клуб по мотокроссу, где работал Матвеев, часто заглядывали знаменитости. Ученики отзываются о нём как об адекватном человеке.
В борьбе за жизнь Антон Еговцев ранил своего убийцу в предплечье. По данным СК, сейчас сталкер находится в реанимации. В беседе с SHOT мать Дмитрия рассказала, что она была с ним ночью в палате. По её словам, сын «как будто её и ничего вокруг не слышал».
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Момент убийства
Убийца подкараулил 37-летнего Еговцева в подъезде его дома. Когда мужчина вышел из квартиры, злоумышленник нанес ему семь ножевых ранений, но Еговцев сопротивлялся и смог ранить преступника в плечо. Однако сам скончался от потери крови, пишет Shot.
По словам друзей и родственников убитого, Антон болел, у него была высокая температура, поэтому он не смог «победить» своего убийцу.
«Вынуждены сообщить, что сегодня ночью не стало нашего брата, друга, единомышленника, зампреда движения «Зов народа» Антона Еговцева. Его убили около дома. Ведётся следствие. Царствие небесное рабу Божьему Антону! Просим молитв!» — сообщили в «Зове народа».
Что известно о Еговцеве
Антон Еговцев, кроме зампреда, также был пресс-секретарём патриотического движения «Зов народа». Мужчина часто ездил на Донбасс и передавал гуманитарную помощь.
В последнее время движение «Зов народа» написало несколько десятков жалоб на российских звёзд. Общественники жаловались на Элджея, Евгения Чичваркина*, Лолиту, Аллу Пугачёву, Максима Галкина*, Анастасию Ивлееву и других российских знаменитостей.
У погибшего осталась жена и пятилетний сын.
Предполагаемые мотивы преступника
Следователи рассматривают две версии убийства: по личным мотивам и профессиональная деятельность Еговцева.
Оказалось, что преступник ещё в молодости познакомился с женой убитого и влюбился в неё. Спустя много лет он видимо вспомнил о неразделённой любви и начал преследовать Екатерину. Это продолжалось два месяца. Мужчина говорил, что любит женщину и угрожал супругам.
Также следствие рассматривало в качестве возможного мотива для убийства профессиональную деятельность Еговцева.
В итоге СК по Московской области установил, что конфликт между мужчинами возник из-за того, что злоумышленник на протяжении длительного времени преследовал жену погибшего.
Бездействие полиции
Перед смертью Еговцев с супругой трижды обращались в полицию и заявляли о сталкере, который дежурил возле их дома. В первый раз об угрозах около 21:00 сообщила Екатерина. Она рассказала полиции, что под окнами её квартиры в машине сидит человек, который ранее её уже преследовал. Реакции не последовало. Потом в полицию позвонил сам Еговцев около 23:00. Тогда сталкер начал посылать угрожающие знаки. Реакции снова не последовало. Уже около 02:00 случился третий звонок в полицию. К тому времени маньяк уже долбился в дверь квартиры. После этого Еговцев был убит.
Сейчас следствие разбирается в деле и в ближайшее время даст оценку действиям сотрудников полиции по факту халатного отношения на ранее поданные заявления со стороны жены потерпевшего.
Так кто же убийца
Антона Еговцева убил тренер по мотокроссу Дмитрий Матвеев. 37-летний мужчина занимался мотокроссом и обучал других. Он проживал в подмосковной Лобне и ранее работал специалистом в медицинской компании. С Екатериной он познакомился ещё в молодости и страдал от неразделённой любви. Вспомнив об этом он решил преследовать девушку, чем и занимался последние два месяца.
В клуб по мотокроссу, где работал Матвеев, часто заглядывали знаменитости. Ученики отзываются о нём как об адекватном человеке.
В борьбе за жизнь Антон Еговцев ранил своего убийцу в предплечье. По данным СК, сейчас сталкер находится в реанимации. В беседе с SHOT мать Дмитрия рассказала, что она была с ним ночью в палате. По её словам, сын «как будто её и ничего вокруг не слышал».
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* Физическое лицо, исполняющее функции иноагента в России.
Элина Позднякова