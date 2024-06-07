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Бездействие полиции, скандалы со звёздами и преследование: Что известно об убитом Еговцеве

Перед убийством Еговцева сталкер два месяца преследовал его жену
07 июня 2024, 14:02
Фото: iStock/Fedorovekb

Фото: iStock/Fedorovekb

В пятницу, 7 июня, в СМИ появилась информация об убийстве зампреда движения «Зов народа» Антона Еговцева. Это уже второе громкое преступление, совершённое в столичном регионе за последние два дня.
Еговцева убили в Лобне в подъезде собственного дома, преступник нанёс ему восемь ударов ножом. Что известно об убийце и убитом, а также что стало причиной зверского преступления расскажет редакция «Радио 1».

Момент убийства




Убийца подкараулил 37-летнего Еговцева в подъезде его дома. Когда мужчина вышел из квартиры, злоумышленник нанес ему семь ножевых ранений, но Еговцев сопротивлялся и смог ранить преступника в плечо. Однако сам скончался от потери крови, пишет Shot.

По словам друзей и родственников убитого, Антон болел, у него была высокая температура, поэтому он не смог «победить» своего убийцу.

«Вынуждены сообщить, что сегодня ночью не стало нашего брата, друга, единомышленника, зампреда движения «Зов народа» Антона Еговцева. Его убили около дома. Ведётся следствие. Царствие небесное рабу Божьему Антону! Просим молитв!» — сообщили в «Зове народа».

Что известно о Еговцеве


Антон Еговцев, кроме зампреда, также был пресс-секретарём патриотического движения «Зов народа». Мужчина часто ездил на Донбасс и передавал гуманитарную помощь.

В последнее время движение «Зов народа» написало несколько десятков жалоб на российских звёзд. Общественники жаловались на Элджея, Евгения Чичваркина*, Лолиту, Аллу Пугачёву, Максима Галкина*, Анастасию Ивлееву и других российских знаменитостей.
У погибшего осталась жена и пятилетний сын.


Предполагаемые мотивы преступника


Следователи рассматривают две версии убийства: по личным мотивам и профессиональная деятельность Еговцева.

Оказалось, что преступник ещё в молодости познакомился с женой убитого и влюбился в неё. Спустя много лет он видимо вспомнил о неразделённой любви и начал преследовать Екатерину. Это продолжалось два месяца. Мужчина говорил, что любит женщину и угрожал супругам.

Также следствие рассматривало в качестве возможного мотива для убийства профессиональную деятельность Еговцева.

В итоге СК по Московской области установил, что конфликт между мужчинами возник из-за того, что злоумышленник на протяжении длительного времени преследовал жену погибшего.

Бездействие полиции


Перед смертью Еговцев с супругой трижды обращались в полицию и заявляли о сталкере, который дежурил возле их дома. В первый раз об угрозах около 21:00 сообщила Екатерина. Она рассказала полиции, что под окнами её квартиры в машине сидит человек, который ранее её уже преследовал. Реакции не последовало. Потом в полицию позвонил сам Еговцев около 23:00. Тогда сталкер начал посылать угрожающие знаки. Реакции снова не последовало. Уже около 02:00 случился третий звонок в полицию. К тому времени маньяк уже долбился в дверь квартиры. После этого Еговцев был убит.

Сейчас следствие разбирается в деле и в ближайшее время даст оценку действиям сотрудников полиции по факту халатного отношения на ранее поданные заявления со стороны жены потерпевшего.

Так кто же убийца


Антона Еговцева убил тренер по мотокроссу Дмитрий Матвеев. 37-летний мужчина занимался мотокроссом и обучал других. Он проживал в подмосковной Лобне и ранее работал специалистом в медицинской компании. С Екатериной он познакомился ещё в молодости и страдал от неразделённой любви. Вспомнив об этом он решил преследовать девушку, чем и занимался последние два месяца.

В клуб по мотокроссу, где работал Матвеев, часто заглядывали знаменитости. Ученики отзываются о нём как об адекватном человеке.

В борьбе за жизнь Антон Еговцев ранил своего убийцу в предплечье. По данным СК, сейчас сталкер находится в реанимации. В беседе с SHOT мать Дмитрия рассказала, что она была с ним ночью в палате. По её словам, сын «как будто её и ничего вокруг не слышал».

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* Физическое лицо, исполняющее функции иноагента в России.
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В Москве задержали мужчину, убившего пенсионера в Кусковском лесопарке
07 июня 2024, 14:31

Фото: iStock/Rawf8

В Москве задержали мужчину, который убил пенсионера ударом ножа в сердце в Кусковском лесопарке. Об этом сообщает столичный СК.
«Задержан подозреваемый в совершении убийства на территории Кусковского лесопарка», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что убийцей является местный житель 1960 года рождения. Его зовут Александр Штольц. В ближайшее время планируется проведение следственных действий.

По данным Telegram-канала «112», мужчина явился в полицию самостоятельно и признался в совершении преступления.

Во вторник, 4 июня, вечером в парке на востоке Москвы обнаружили тело мужчины с ножевым ранением. Выяснилось, что в момент убийства рядом с мужчиной были две его внучки. Девочки не пострадали.

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В Тюмени сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железной дороге
07 июня 2024, 12:43

Фото: istockphoto/choochart choochaikupt

Сотрудники тюменского управления ФСБ предотвратили террористический акт на железной дороге. Местный житель, планировавший его совершение, уже задержан и доставлен в следственный изолятор.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ. Мужчина действовал в составе организованной преступной группы. С пособниками он переписывался в одном из мессенджеров. Злоумышленники договаривались совершить террористический акт на участке Свердловской железной дороги, проходящей по территории города. Они намеревались пустить под откос поезд.

Противоправная деятельность террористов была пресечена сотрудниками ФСБ на стадии приготовления к преступлению. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору. Задержанный заключён под стражу.

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Стало известно имя убийцы зампреда движения «Зов народа» Еговцева
07 июня 2024, 11:27

Фото: iStock/maxim4e4ek

Антона Еговцева убил тренер по мотокроссу Дмитрий Матвеев, нанеся ему минимум семь ножевых ранений.
Как сообщает SHOT, 37-летний Дмитрий Матвеев занимался мотокроссом и работал инструктором по этому виду спорта. С женой Антона Еговцева он был знаком с юности и с тех пор был в неё влюблён. В последние несколько месяцев Матвеев преследовал её и угрожал.

Перед тем как скончаться, Еговцев успел оказать сопротивление и ранил Матвеева. В настоящее время убийца находится в больнице.

Мать Дмитрия рассказала, что была с ним ночью в больнице. Она отметила, что её сын лежал раненый на кушетке и казалось, что он не замечал её и происходящего вокруг.

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#дмитрий матвеев
#мать
#сын
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Жительница Ставрополья насмерть забила знакомого за отказ в сексе на кладбище
07 июня 2024, 10:33

Фото: istockphoto/Igor Vershinsky

Жительница Ставропольского края насмерть забила своего знакомого. Причиной стало то, что он отказался заниматься с ней сексом на кладбище.
Как установили следователи, ставропольчанка и её подруга в компании своего знакомого распивали спиртное. Место для пикника они выбрали довольно странное: кладбище города Михайловска. Мужчина отказал подозреваемой в интимной близости, на которой она настаивала, сочтя неподходящим для этого время и место.

Фигурантка пришла в ярость после отказа приятеля. Вместе с подругой они принялись избивать потерпевшего руками, ногами и всем, чем придётся. От тяжёлых травм и переломов мужчина скончался на месте. Тело погибшего женщины спрятали в лесополосе неподалёку от кладбища.

Подозреваемых задержали по горячим следам. Их обвиняют в совершении убийства, совершённого группой лиц по предварительному сговору. На время следствия суд заключил женщин под стражу на два месяца.

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Зампреда движения «Зов народа» Антона Еговцева убили в Подмосковье
07 июня 2024, 10:28

Фото: istockphoto/tiero

Зампреда движения «Зов народа» Антона Еговцева убили в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал «112». Сообщается, что мужчину в подъезде подкараулил поклонник жены Еговцева Екатерины. Нападавший нанес жертве множественные ножевые ранения, что и стало причиной смерти.
По данным Telegram-канала «112», злоумышленник не единожды угрожал Еговцеву, было несколько обращений в полицию. Однако нападавший не перестал преследовать семью.

Уточняется, что Еговцев успел дать отпор злоумышленнику. Последний сейчас находится в больнице.

Похожий случай произошел в Башкирии, где мужчина напал на пожилого человека, а затем, отняв у него трость, стал избивать ею других пенсионерок. Злоумышленнику показалось, что одна из старушек, мимо которой он проходил, обсуждала его.

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В Польше найден мертвым один из самых богатых бизнесменов страны Ежи Кжановский
07 июня 2024, 10:18

Фото: istockphoto/Ivan Mezhui

Одного из самых богатых жителей Польши Ежи Кжановского нашли мертвым. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на польских правоохранителей.
«Поиски местного жителя были завершены. Около часа ночи спасатели обнаружили тело мужчины. Подтверждается, что погибший - пропавший 54-летний мужчина», – прокомментировал пресс-офицер полиции Кросно Павел Бужиньский.

Причины смерти пока неизвестны.

Есть информация, что в минувший четверг соучредитель компании «Новый стиль» Ежи Кжановский ушел из дома в городе Кростенке Выжным Подкарпатского воеводства и исчез. В поисках задействовали полицейских, спасателей, собак и дрон, оснащенный тепловизором.

Компания «Новый стиль» — крупнейшая в Европе по производству офисной мебели. В 2016 году бизнесмена обвинили в коррупции, однако дело не дошло до судебного разбирательства. Также соучредителем компании является брат Кжановского Адам.

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#новости
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Количество пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерово выросло до 130 человек
07 июня 2024, 09:58

Фото: istockphoto/Dmitry Shchukin

Количество пострадавших в результате столкновения двух трамваев в Кемерово возросло до 130 человек. Один человек погиб.
Как сообщили ТАСС в экстренных службах, в медицинских учреждениях продолжают находиться 21 человек. 109 человек, в числе которых десять детей, получают помощь амбулаторно. Одного пассажира, получившего тяжёлые травмы, врачи не сумели спасти.

Столкновение двух трамваев на Логовом шоссе в Кемерово произошло 6 июня. У одного из них отказали тормоза во время спуска на крутом участке дороги. На повороте он врезался в другой стоящий трамвай. Удар был такой силы, что кабину трамвая буквально расплющило, а вагоновожатая получила множественные переломы. Некоторые пассажиры от удара вылетели через стекло на проезжую часть с плотным потоком автомобилей.

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Наркодиллеры на велосипедах расстреляли полицейского в Домодедове
07 июня 2024, 09:21

Наркодиллеры на велосипедах расстреляли полицейского из пистолета в подмосковном Домодедове и скрылись, сотрудник правоохранительных органов госпитализирован с огнестрельными ранениями. Об этом пишет Shot.
Согласно сообщению, капитан и майор МВД 5 июня патрулировали лесополосу в районе улицы Лунной. Тогда они увидели двух подозрительных молодых людей на велосипедах. Полицейские предположили, что парни раскидывали закладки наркотиков по кустам. Тогда правоохранители попросили у ребят документы и предложили сознаться, что именно они делают. Но один из велосипедистов достал пистолет и выстрелил три раза в полицейского, после чего оба преступника скрылись с места происшествия.

Мужчину с огнестрельными ранениями плеча и спины госпитализировали в городскую больницу. При этом ориентировки на велосипедистов разосланы по отделам. Их до сих пор разыскивают по всей Московской области.

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В Щёлкове задержали мужчину с крупной партией эфедрона
07 июня 2024, 09:16

Мужчину, подозреваемого в попытке сбыть крупную партию эфедрона, задержали в Щёлкове, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«34-летнего мужчину задержали у одного из домов микрорайона Лосиный-Остров-1 в поселении Загорянский городского округа Щёлково. У задержанного нашли три свёртка с эфедроном общей массой более полутора килограммов, а в его мобильном телефоне были фотографии координат тайников-закладок», — говорится в сообщении.
Обыск также провели в загорянской деревне Оболдино: там полицейские обнаружили ещё три свёртка с наркотиками. Задержанный рассказал, что должен был распределить эфедрон по тайникам в Московской области и Татарстане.

Против мужчины завели уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

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