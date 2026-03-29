Стали известны причины задержания главы ЖКХ Челябинска Храмцова

29 марта 2026, 21:23

Главу ЖКХ Челябинска Храмцова арестовали на 2 месяца по делу о краже 150 млн руб

Суд отправил под арест начальника управления ЖКХ администрации Челябинска Вадима Храмцова.





Решение о заключении под стражу сроком на два месяца принял Центральный районный суд города, сообщает корреспондент URA.RU. В ходе судебного заседания сторона защиты представила характеристики и сведения о заслугах чиновника, а также ходатайствовала об удалении журналистов из зала из-за состояния его здоровья. Судья Артем Шагиахметов отклонил это требование. Позже стало известно, что у обвиняемого диагностировали гастрит.



Адвокаты настаивали на более мягкой мере пресечения — домашнем аресте или залоге не менее 500 тысяч рублей. Однако следствие указало, что вина Храмцова подтверждается материалами оперативных мероприятий и показаниями свидетелей — на текущий момент допросили около 40 человек. Также отмечалось, что чиновник имеет обширные связи и мог попытаться скрыться. По данным следствия, перед задержанием он планировал вылет в Венгрию через Турцию и уже имел билет до Антальи.







Суд удовлетворил ходатайство, избрав меру пресечения в виде заключения под стражу до 28 мая 2026 года. Храмцов и Астахов проходят по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, они действовали в сговоре с руководством МУП «ПОВВ» — директором Сергеем Хабировым и главным инженером Александром Шишковым. Фигуранты заключили контракты на ремонт водопроводных сетей с компанией «Проекты и Решения» по завышенной стоимости, что привело к ущербу городскому бюджету в размере 150 млн рублей.