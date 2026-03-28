Заммэра Челябинска задержала ФСБ

РИА Новости: Заммэра Челябинска Астахова задержала ФСБ
Правоохранительные органы подтвердили факт задержания заместителя мэра Челябинска Александра Астахова.



Как сообщили РИА Новости в силовых структурах, оперативные мероприятия проводились сотрудниками УФСБ. Вместе с ним задержали начальника управления жилищно-коммунального хозяйства городской администрации Вадима Храмцова.

Александр Астахов занимает должность замглавы города с октября 2019 года. В своей работе отвечает за вопросы городского хозяйства.

Никита Кротов

