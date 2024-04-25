Стали известны результаты экспертизы крушения Ту-154 президента Польши

Фото: istock / porpeller
Экспертизы не подтвердили взрыв на борту польского самолета Ту-154, разбившегося под Смоленском в 2010 году. Об этом проинформировал официальный представитель Генпрокуратуры страны Пшемыслав Новак, сообщает РИА Новости.
«Установлено, что на предметах, которые были обследованы, не было обнаружено следов, указывающих на взрыв», — сказал Новак.Стоит отметить, что представители прокуратуры встретились с семьями жертв авиакатастрофы и передали им результаты нескольких экспертиз.
10 апреля 2010 года самолет Ту-154М 36-го особого авиаполка Воздушных сил Польши отправился в Смоленск. Находившаяся на судне делегация во главе с президентом государства Лехом Качиньским должна была участвовать в траурных мероприятиях, которые приурочены к 70-летию Катынской трагедии 1940 года.
При посадке самолёт попал в густой туман, задел левым крылом верхний край березы, перевернулся более чем на 180 градусов и рухнул на землю в 200-300 метрах от взлетно-посадочной полосы. Находящиеся на борту 7 членов экипажа и 89 пассажиров погибли.
Ранее сообщалось, что на Ставрополье обнаружены чёрные ящики разбившегося бомбардировщика Т-22М3. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Фиктивно трудоустраивавшую мигрантов ОПГ накрыли в Челябинске
Раскрыты новые подробности о задержанных за убийства российских военных
Наркодилера из Подмосковья задержали с помощью мертвого дельфина
Алина Юрчак