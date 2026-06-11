Москвичка согласилась позировать фотографу на улице и стала жертвой преследователя
Фотограф стал преследовать 21-летнюю девушку после того, как они договорились о сотрудничестве. Об этом пишет SHOT.
В районе Павелецкого вокзала Мария познакомилась с мужчиной, которому на вид было около 50 лет. Он сделал несколько бесплатных фотографий и показал их ей, объяснив, что собирает портфолио и ищет такие типажи, как у неё.
Ранее девушка уже сталкивалась с подобными предложениями, поэтому без подозрений дала ему свой номер телефона. Вскоре он написал ей сам и предложил фотосессию в обмен на интимные услуги. Кроме того, злоумышленник отправлял россиянке фотографии своего полового органа.
Мария заблокировала мужчину, но он начал писать ей с других аккаунтов, продолжая навязчиво предлагать встречи. Теперь москвичка боится выходить из дома одна и планирует обратиться в полицию.
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