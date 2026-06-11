Москвичка согласилась позировать фотографу на улице и стала жертвой преследователя

11 июня 2026, 16:25

SHOT: в Москве фотограф пообещал фотосессию девушке и стал ее преследовать

Фото: iStock/ArisSu

Фотограф стал преследовать 21-летнюю девушку после того, как они договорились о сотрудничестве. Об этом пишет SHOT.