При столкновении двух пригородных поездов в Дании пострадала россиянка
В Дании столкнулись два пригородных поезда, в результате пострадала гражданка РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на посольство России в Копенгагене.
Инцидент произошёл 23 апреля к северу от Копенгагена, у населённого пункта Кагеруп. Причины столкновения не уточнялись. Известно, что всего в поездах находились 38 человек, травмы получили 18 из них. Некоторых пострадавших госпитализировали в тяжёлом состоянии.
По данным датской полиции, которые оперативно передали в посольство, травмы также получила одна россиянка. Женщину доставили в центральную больницу Копенгагена, где ей оказали необходимую медицинскую помощь. В настоящий момент пострадавшую гражданку России уже выписали.
