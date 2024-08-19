Стало известно число пострадавших при пожаре на складе в Пролетарске после атаки БПЛА

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При пожаре на складе в Пролетарске Ростовской области после атаки БПЛА пострадали 18 человек. Об этом сообщает администрация Пролетарского района в своем Telegram-канале.
Ранее глава региона Василий Голубев заявил, что на юго-востоке Ростовской области была отражена атака БПЛА. Обломки упали на территории промскладов, в результате чего загорелось дизельное топливо.
Согласно информации ГБУ РО «ЦРБ», количество пострадавших достигло восемнадцати человек. Пятеро из них находятся в тяжёлом состоянии и ожидают прибытия санавиации. Тринадцать человек получили необходимую медицинскую помощь, их состояние оценивается как удовлетворительное.
Представитель администрации уточнил, что люди пострадали при тушении пожара. Помимо этого, режим ЧС ввели на территории Пролетарска Ростовской области, где горит промсклад после атаки БПЛА.
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Согласно информации ГБУ РО «ЦРБ», количество пострадавших достигло восемнадцати человек. Пятеро из них находятся в тяжёлом состоянии и ожидают прибытия санавиации. Тринадцать человек получили необходимую медицинскую помощь, их состояние оценивается как удовлетворительное.
Представитель администрации уточнил, что люди пострадали при тушении пожара. Помимо этого, режим ЧС ввели на территории Пролетарска Ростовской области, где горит промсклад после атаки БПЛА.
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Дарья Осипова