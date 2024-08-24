Во время похорон Алена Делона у собравшихся забрали телефоны

Фото: РИА Новости / Асатур Есаянц
Французского актера Алена Делона похоронили в его поместье в коммуне Души, рядом с любимыми собаками. Похороны прошли в закрытом режиме, присутствовали только члены семьи Делона и близкие друзья, сообщило французское издание BFMTV 24 августа.
Актер скончался во Франции 18 августа в возрасте 88 лет. Местные власти одобрили захоронение на частной территории. Делона придали земле в часовне, которую он построил для этого заранее.
С актером пришли проститься трое его детей – Аннушка, Ален Фабьен и Энтони. Также в траурной церемонии участвовала актриса Николь Кальфан и сын Жан-Поля Бельмондо. Всего присутствовали около 40 человек. Причем у всех забрали телефоны, чтобы избежать публикации фото или видео с похорон Алена Делона.
Фанаты актера смогли собраться только вблизи поместья Души.
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С актером пришли проститься трое его детей – Аннушка, Ален Фабьен и Энтони. Также в траурной церемонии участвовала актриса Николь Кальфан и сын Жан-Поля Бельмондо. Всего присутствовали около 40 человек. Причем у всех забрали телефоны, чтобы избежать публикации фото или видео с похорон Алена Делона.
Фанаты актера смогли собраться только вблизи поместья Души.
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Лия Мурадьян