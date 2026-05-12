Стало известно, что россиянин расправился с отцом-африканцем из-за памперса
В Москве мужчина, подозреваемый в убийстве своего 68-летнего отца — выходца из Гвинеи, объяснил мотивы своего поступка в видео. Его опубликовал Telegram-каналом SHOT.
На записи задержанный в присутствии полицейского заявляет, что сам находится в шоке от произошедшего. По его словам, поводом для конфликта послужило то, что отец вовремя не сменил памперс больной матери.
После ссоры и драки пожилой мужчина чувствовал себя нормально, ездил на работу, однако накануне вечером его состояние резко ухудшилось. Потребовалась госпитализация.
Врачи диагностировали у пострадавшего перелом гортани. Спасти его не удалось. На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты.