Стало известно, что россиянин расправился с отцом-африканцем из-за памперса

12 мая 2026, 15:24

Россиянин объяснил, зачем сломал гортань отцу-африканцу в Москве

В Москве мужчина, подозреваемый в убийстве своего 68-летнего отца — выходца из Гвинеи, объяснил мотивы своего поступка в видео. Его опубликовал Telegram-каналом SHOT.





На записи задержанный в присутствии полицейского заявляет, что сам находится в шоке от произошедшего. По его словам, поводом для конфликта послужило то, что отец вовремя не сменил памперс больной матери.



После ссоры и драки пожилой мужчина чувствовал себя нормально, ездил на работу, однако накануне вечером его состояние резко ухудшилось. Потребовалась госпитализация.



Врачи диагностировали у пострадавшего перелом гортани. Спасти его не удалось. На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты.



