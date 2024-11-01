Журналистка из Подмосковья пострадала при попытке взять интервью у британских дипломатов

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Министерство внутренних дел России начало проверку по заявлению 23-летней журналистки из Подмосковья, которая сообщила о причинении ей физического и морального вреда в аэропорту Внуково. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.
Сообщается, что девушка, работающая корреспондентом одного из сетевых изданий, пыталась взять интервью у прибывших в Москву дипломатов из Великобритании в рамках редакционного задания. В процессе съемки она столкнулась с неизвестным мужчиной, предположительно сотрудником посольства Великобритании, который толкнул её, что привело к потере равновесия.
Журналистка обратилась в полицию с просьбой принять меры к нарушителю. В МВД подчеркнули, что если будут выявлены признаки преступления, полицейские примут процессуальное решение, независимо от статуса и иммунитета предполагаемого нарушителя. Ведомство намерено действовать в соответствии с российским законодательством. Работа по выяснению обстоятельств инцидента продолжается.
Ранее в Казани в одном из маркетплейсов произошел инцидент. Курьер, доставивший посылку клиентке, начал преследовать ее после завершения заказа. Девушка, получившая товар, была удивлена, когда на ее номер начали поступать сообщения с предложениями встретиться.
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Журналистка обратилась в полицию с просьбой принять меры к нарушителю. В МВД подчеркнули, что если будут выявлены признаки преступления, полицейские примут процессуальное решение, независимо от статуса и иммунитета предполагаемого нарушителя. Ведомство намерено действовать в соответствии с российским законодательством. Работа по выяснению обстоятельств инцидента продолжается.
Ранее в Казани в одном из маркетплейсов произошел инцидент. Курьер, доставивший посылку клиентке, начал преследовать ее после завершения заказа. Девушка, получившая товар, была удивлена, когда на ее номер начали поступать сообщения с предложениями встретиться.
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Дарья Осипова