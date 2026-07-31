Стало известно, где может быть пропавшая в Белграде петербурженка
36-летняя жительница Санкт-Петербурга Людмила Туркова, пропавшая в столице Сербии, предположительно, может укрываться на территории заброшенного складского помещения. Об этом стало известно 31 июля.
Объект находится в непосредственной близости от ночного клуба, который девушка посетила накануне своего исчезновения, пишут «Известия». Поисковая операция длится уже трое суток. Как сообщает собеседник, на текущий момент активные розыскные мероприятия приостановили по невыясненным пока причинам.
Появилась информация от очевидца, указавшего на возможное местонахождение Турковой. Знакомые пропавшей самостоятельно обследовали указанный склад и подтвердили, что здание давно не эксплуатируется и является заброшенным. Несмотря на это, местная полиция, по словам источника, пока отказывается проводить официальную проверку данного объекта.
Известно, что Людмила прибыла в Сербию в качестве туристки. В Белграде проживают две ее подруги, с которыми она училась в школе, однако в этот раз встречи с ними не состоялось, и о планах девушки им ничего не известно. Россиянка исчезла на следующий день после прилета.
В посольстве Российской Федерации в Сербии подтвердили, что дипломатическое представительство владеет информацией о случившемся. В дипмиссии заверили, что поддерживают постоянную связь с компетентными органами республики и ожидают от них принятия исчерпывающих мер для скорейшего установления местонахождения гражданки РФ.
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