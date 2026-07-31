Стало известно, где может быть пропавшая в Белграде петербурженка

31 июля 2026, 13:00

Пропавшая в Белграде петербурженка может быть на заброшенном складе

Фото: istockphoto/Vera Tikhonova

36-летняя жительница Санкт-Петербурга Людмила Туркова, пропавшая в столице Сербии, предположительно, может укрываться на территории заброшенного складского помещения. Об этом стало известно 31 июля.