В Москве задержали хозяина известного бота
Baza: В Москве задержали разработчика и хозяина бота Userbox
В Москве задержали владельца бота Userbox. Об этом сообщил Telegram‑канал Baza.
По информации издания, Userbox представлял собой инструмент для поиска и анализа данных: с его помощью искали сведения по телефонным номерам, никам, e‑mail и профилям в соцсетях, используя базы утечек и открытые источники.
Сейчас бот не работает, а разработчику предъявляют обвинение в неправомерном доступе к компьютерной информации.
