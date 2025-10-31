В Москве задержали хозяина известного бота

Достижения.рф

Baza: В Москве задержали разработчика и хозяина бота Userbox
Фото: istockphoto/Rawf8

В Москве задержали владельца бота Userbox. Об этом сообщил Telegram‑канал Baza.



По информации издания, Userbox представлял собой инструмент для поиска и анализа данных: с его помощью искали сведения по телефонным номерам, никам, e‑mail и профилям в соцсетях, используя базы утечек и открытые источники.

Сейчас бот не работает, а разработчику предъявляют обвинение в неправомерном доступе к компьютерной информации.

Никита Кротов

