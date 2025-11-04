Стало известно, как мертвые тюлени заполонили побережье Каспия
Причиной гибели 112 тюленей, которых сегодня нашли на побережье Каспийского моря, могла стать инфекция. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комитет рыбного хозяйства Минсельхоза Казахстана.
Предполагается, что морские животные массово заболели из-за слабого иммунитета. Такой вывод специалисты сделали на основе многолетних исследований.
Сотрудники Института гидробиологии и экологии предположили, что млекопитающие погибли не менее месяца назад. Однако тела вынесло на пляжи лишь сейчас — их обнаружили во время мониторинга береговой линии от села Асан до мыса Баутино в Мангистауской области.
Напомним, сотрудники департамента экологии региона взяли пробы воды, чтобы точно выяснить, что стало причиной происшествия.
