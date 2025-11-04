Стало известно, как мертвые тюлени заполонили побережье Каспия

04 ноября 2025, 15:01

Причиной гибели 112 тюленей в Казахстане могла стать инфекция

Фото: iStock/andreigilbert

Причиной гибели 112 тюленей, которых сегодня нашли на побережье Каспийского моря, могла стать инфекция. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комитет рыбного хозяйства Минсельхоза Казахстана.