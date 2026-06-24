Стало известно, какой срок грозит мужчине, который расчленил сестру в Москве
Адвокат Багатурия: расчленившему сестру мужчине грозит 15 лет тюрьмы
Мужчине, убившему и расчленившему свою сестру в Москве, грозит от семи до 15 лет тюрьмы. Об этом рассказал бывший следователь, адвокат Вадим Багатурия.
Ранее в ГСУ СК России по Москве сообщили о задержании мужчины, подозреваемого в убийстве и расчленении своей сестры. Тело погибшей с отделенными конечностями обнаружили в пакетах в одной из квартир жилого дома на улице Знаменской.
Первым пропажу москвички заметил ее начальник Константин. Именно он обратился в полицию, когда она не пришла на работу. В разговоре с «Известиями» мужчина уточнил, что убитая была надежным и ответственным сотрудником и никогда не пропадала без предупреждения.
«Я приехал к ее дому, постучался во все двери, в домофон, к соседям. Мне никто не ответил. Я прождал у подъезда еще часа два или три, потом поехал в полицию и написал заявление», — рассказал Константин.
Багатурия специально для «Вечерней Москвы» уточнил, что такое убийство является классическим и не попадает в разряд особой жестокости. Расчленение тела, по его словам, это попытка скрыть следы преступления.
«Убийство с особой жестокостью — это способ причинения смерти, который связан с особыми страданиями жертвы», — пояснил адвокат.
Он уточнил, что убийство смогут квалифицировать только после того, как определят обстоятельства наступления смерти жертвы. За классическое убийство грозит от семи до 15 лет лишения свободы, заключил Багатурия.