Стало известно, какой срок грозит мужчине, который расчленил сестру в Москве

24 июня 2026, 20:11

Адвокат Багатурия: расчленившему сестру мужчине грозит 15 лет тюрьмы

Фото: iStock/BrianAJackson

Мужчине, убившему и расчленившему свою сестру в Москве, грозит от семи до 15 лет тюрьмы. Об этом рассказал бывший следователь, адвокат Вадим Багатурия.





Ранее в ГСУ СК России по Москве сообщили о задержании мужчины, подозреваемого в убийстве и расчленении своей сестры. Тело погибшей с отделенными конечностями обнаружили в пакетах в одной из квартир жилого дома на улице Знаменской.



Первым пропажу москвички заметил ее начальник Константин. Именно он обратился в полицию, когда она не пришла на работу. В разговоре с «Известиями» мужчина уточнил, что убитая была надежным и ответственным сотрудником и никогда не пропадала без предупреждения.





«Я приехал к ее дому, постучался во все двери, в домофон, к соседям. Мне никто не ответил. Я прождал у подъезда еще часа два или три, потом поехал в полицию и написал заявление», — рассказал Константин.

«Убийство с особой жестокостью — это способ причинения смерти, который связан с особыми страданиями жертвы», — пояснил адвокат.