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Стало известно, какой срок грозит мужчине, который расчленил сестру в Москве

Адвокат Багатурия: расчленившему сестру мужчине грозит 15 лет тюрьмы
Фото: iStock/BrianAJackson

Мужчине, убившему и расчленившему свою сестру в Москве, грозит от семи до 15 лет тюрьмы. Об этом рассказал бывший следователь, адвокат Вадим Багатурия.



Ранее в ГСУ СК России по Москве сообщили о задержании мужчины, подозреваемого в убийстве и расчленении своей сестры. Тело погибшей с отделенными конечностями обнаружили в пакетах в одной из квартир жилого дома на улице Знаменской.

Первым пропажу москвички заметил ее начальник Константин. Именно он обратился в полицию, когда она не пришла на работу. В разговоре с «Известиями» мужчина уточнил, что убитая была надежным и ответственным сотрудником и никогда не пропадала без предупреждения.

«Я приехал к ее дому, постучался во все двери, в домофон, к соседям. Мне никто не ответил. Я прождал у подъезда еще часа два или три, потом поехал в полицию и написал заявление», — рассказал Константин.

Багатурия специально для «Вечерней Москвы» уточнил, что такое убийство является классическим и не попадает в разряд особой жестокости. Расчленение тела, по его словам, это попытка скрыть следы преступления.

«Убийство с особой жестокостью — это способ причинения смерти, который связан с особыми страданиями жертвы», — пояснил адвокат.

Он уточнил, что убийство смогут квалифицировать только после того, как определят обстоятельства наступления смерти жертвы. За классическое убийство грозит от семи до 15 лет лишения свободы, заключил Багатурия.
Элина Позднякова

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